Pfizer ma skuteczną szczepionkę na Omikrona

Szczepionka firm Pfizer i BioNTech, przeznaczona do neutralizowania wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2, wywołuje silną odpowiedź immunologiczną - wskazują wyniki badań.

Nowe preparaty firm Pfizer i BioNTech zostały zaprojektowane tak, aby były ukierunkowane na podwariant BA.1 Omikrona, ale wstępne wyniki sugerują, że mogą być również skuteczne przeciwko coraz bardziej dominującym szczepom BA.4 i BA.5 - donosi amerykańska gazeta "The Wall Street Journal".

- Na podstawie danych uważamy, że mamy kandydatów na skuteczną szczepionkę przeciwko dwóm zmodyfikowanym szczepom Omikrona, wywołującą znacznie silniejszą odpowiedź immunologiczną niż obserwowaliśmy do tej pory - poinformował w oświadczeniu dyrektor generalny Pfizera, Albert Bourla.

Zmodyfikowane dawki przypominające podobno „zwiększyły poziom przeciwciał neutralizujących 9,1 do 10,9 razy, w zależności od dawki”. Wyniki badania nie zostały jeszcze zweryfikowane ani opublikowane.

67 proc. Amerykanów jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, ale tylko 32 proc. wzmocniło odporność organizmu kolejną dawką. Zainteresowanie otrzymaniem szczepionki przypominającej prawdopodobnie będzie jeszcze mniejsze - ocenia z kolei "The New York Times". W styczniu 20 proc. Amerykanów twierdziło, że COVID-19 jest największym problemem, z jakim boryka się ten kraj. Do czerwca odsetek ten spadł do 4 proc.