Pfizer ubiega się o zezwolenie na wzmocnioną szczepionkę przeciw COVID-19

Firmy Pfizer i BioNTech złożyły wniosek do amerykańskiej Agencji do spraw Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na użycie swojej biwalentnej szczepionki przeciwko COVID-19 do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych.

Zaktualizowana formuła łączy oryginalną szczepionkę z preparatem, który jest ukierunkowany na mutacje BA.4 i BA.5 Omikrona. Szczepionka będzie podawana w dawce 30 mikrogramów.

Firmy twierdzą, że postępują zgodnie z wytycznymi FDA, dołączając do wniosku dane kliniczne dotyczące ich dwuwartościowej szczepionki BA.1 oraz dane przedkliniczne i produkcyjne dotyczące dwuwartościowej szczepionki BA.4/5.

- FDA użyje wszystkich dostępnych środków, aby autoryzować jesienne, dwuwartościowe wzmacniacze - powiedział cytowany przez CNN rzecznik FDA Abigail Capobianco. - Istnieją dane dotyczące wielu milionów osób, które otrzymały komponent prototypowy jako dawkę przypominającą. Jeśli chodzi o komponent BA.4/5, w procesie decyzyjnym wykorzystane zostaną dane niekliniczne uzyskane na myszach, dane z wcześniejszych wariantów szczepionek, w tym przeciw beta, delta, Omikron BA.1, a także nasza rozległa wiedza na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek mRNA - dodał.

Dane przedkliniczne wykazały, że nowa biwalentna szczepionka BA.4/5 wygenerowała silną odpowiedź przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantom Omikron BA.1, BA.2 i BA.4/BA.5, a także oryginalnemu szczepowi. Badanie kliniczne ma rozpocząć się w tym miesiącu.

Wcześniej firmy ogłosiły dane z badań, które wykazały, że ich dwuwartościowa dawka przypominająca BA.1 spowodowała znacznie silniejszą odpowiedź immunologiczną przeciwko wariantowi Omikron, a także była dobrze tolerowana.

