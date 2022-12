Pfizer zainwestuje ponad 2,5 mld dolarów w rozwój produkcji w Europie

Pfizer inwestuje ponad 2,5 mld dolarów w swoje zakłady w Belgii i Irlandii. W ten sposób przygotowuje się do produkcji nowych medykamentów, których sprzedaż ma być receptą na zmniejszające się przychody ze sprzedaży szczepionek przeciw COVID-19.

Oczekuje się, że przychody Pfizera przekroczą w tym roku 100 miliardów dolarów - ponad dwukrotnie więcej niż przed pandemią - właśnie dzięki sprzedaży szczepionki przeciw COVID-19 i leku Paxlovid.

Producent leków poinformował w piątek, że planuje wydać ponad 1,2 mld euro na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Puurs w Belgii, czyli taką samą kwotę jak w zakładzie w Dublinie w Irlandii - co ogłoszono dzień wcześniej.

Pfizer ma nadzieję wprowadzić aż 19 nowych leków w ciągu najbliższego półtora roku, w tym leki na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i migreny, a także swoją szczepionkę przeciwko RSV (syncytialny wirus oddechowy).

W Belgii niektóre projekty związane z ogłoszoną w piątek inwestycją są już w toku, inne mają się rozpocząć na początku przyszłego roku - poinformował Pfizer w komunikacie prasowym. W zakładzie w Irlandii rozbudowa ma się rozpocząć w 2024 roku i zakończyć w 2027 roku.

Dochody ze sprzedaży szczepionek i leków przeciw COVID-19 wkrótce się zmniejszą

Zakład w Puurs odegrał kluczową rolę w produkcji ujęć szczepionki przeciw COVID-19, którą Pfizer opracował wraz z niemieckim partnerem BioNTech, wykorzystując technologię mRNA. Produkcja rozpoczęła się tam pod koniec 2020 roku, kiedy Europa i Stany Zjednoczone rozpoczęły szczepienia w celu zwalczania pandemii.

Jednak sprzedaż szczepionki prawdopodobnie gwałtownie spadnie w ciągu najbliższych kilku lat, a Pfizer musi również liczyć się z utratą ochrony patentowej dla niektórych dobrze sprzedających się leków po 2025 r., takich jak lek onkologiczny Ibrance i Xeljanz na reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczycę.

Nowe produkty wytwarzane w zakładach będą obejmować różne obszary terapeutyczne, w tym choroby rzadkie, zapalenia i immunologię.

Inwestycje w Irlandii, Belgii i Stanach Zjednoczonych

Dzięki inwestycji w Irlandii powstanie od około 400 do 500 nowych miejsc pracy, co pozwoli podwoić ilość leków, wytwarzanych w zakładzie. W Belgii Pfizer zwiększy możliwości zakładu w Puurs w zakresie kompletowania i butelkowania dawek substancji leczniczych. Rozbudowuje również możliwości w zakresie pakowania i przechowywania w chłodni. Nowe projekty przyczynią się do powstania dodatkowych 250 miejsc pracy w belgijskiej fabryce, której zatrudnienie wzrosło już do 4,500 osób z 2,800 przed pandemią.

Pfizer również przeznacza znaczne środki na rozbudowę swoich mocy produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Nowojorski producent leków ogłosił plany rozbudowy swoich zakładów w Kalamazoo w stanie Michigan, Rocky Mount w Północnej Karolinie i McPherson w stanie Kansas.

Zapowiedział również, że wyda blisko 1 miliard dolarów na zwiększenie zdolności do produkcji terapii genowych w zakładach w Massachusetts i Karolinie Północnej.