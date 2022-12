Pierwsza dostawa propanu dotarła do gazoportu w Policach

22 000 ton propanu do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu dotarło w czwartek do Morskiego Terminalu Gazowego w Policach w ramach inwestycji Polimery Police. Projekt obejmuje m.in. budowę zintegrowanego kompleksu chemicznego.

Całościowy postęp prac budowy nowej fabryki Polimery Police wynosi już ponad 98 proc.

Projekt Polimery Police to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego m.in. instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu oraz terminal przeładunkowo-magazynowy.

Terminal gazowy umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji - propanu i etylenu.

"Zrealizowana dostawa propanu potwierdza, że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalną fazę inwestycji. Całościowy postęp prac wynosi już ponad 98 proc., a przeładowanie propanu do zbiornika usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy traktować jako symboliczny początek kończenia budowy nowego kompleksu chemicznego" - przekazał w czwartek prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Jak dodał, "start tej inwestycji jest niemożliwy bez surowców". "Propan w tych nowych zbiornikach, w tym naszym nowym gazoporcie, jest niezbędny do tego, żeby rozpocząć testy, które już w następnych miesiącach będą pozwalały pochwalić się produkcją w Policach polipropylenu" - wskazał.

Fabryka może być "fundamentem rozwoju polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych"

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji - propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki - dwa na propan o pojemności 40 tys. m sześc. każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m sześc.

"Dla mnie to jest fundament rozwoju polskiej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Rocznie Polska importuje 800 tys. ton polipropylenu. W czasach Covid-u okazało się, że w wielu przypadkach tego polipropylenu zabrakło np. na maseczki, stroje ochronne, rurki, wenflony itp. To było ogromne wyzwanie ze względu na zagrożenie pandemiczne, z jakim musieliśmy sobie poradzić" - powiedział prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.

Jak dodał, cele spółki GA Polyolefins na 2023 rok to m.in. zakończenie szkoleń personelu obsługującego instalacje, przeprowadzenie Testu Integralności oraz przejście do działalności operacyjnej.

Polipropylen to uniwersalne tworzywo, które całkowicie można poddać recyklingowi

"Polipropylen jest uniwersalnym tworzywem sztucznym, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Dzięki swoim fizykochemicznym właściwościom jest kluczowym materiałem wykorzystywanym w licznych gałęziach przemysłu - od branży spożywczej, przez motoryzacją, budowlaną, na medycznej kończąc" - przekazał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w liście odczytanym przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

"Olbrzymie znaczenie ma także fakt, że jest tworzywem, które może być całkowicie poddane recyklingowi, przez co doskonale wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego" - dodał Sasin.

Dostawa propanu realizowana jest w ramach umowy na zakup propanu z firmą Trafigura PTE Ltd. na ok. 250 mln dolarów. Dzięki umowie zabezpieczone zostało ponad 50 proc. zapotrzebowania Grupy Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024.

Pierwszą dostawę zrealizowała jednostka przeznaczona do przewozu gazu - Guadalupe Explorer.