Pierwsza na świecie szczepionka przeciw boreliozie będzie testowana także w Polsce

Francuska firma biotechnologiczna Valnewa i jej główny amerykański akcjonariusz koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosili rozpoczęcie badań klinicznych fazy 3 eksperymentalnej szczepionki przeciw boreliozie. Szczepienia obejmą około 6000 uczestników projektu, w tym także w Polsce. W naszym kraju każdego roku stwierdza się kilka tysięcy zakażeń bakterią przenoszoną przez kleszcze

Firma biotechnologiczna Valneva od kilku lat pracuje nad przygotowaniem szczepionki skutecznie zapobiegającej boreliozie. Wstępne badania przygotowanego leku są obiecujące i pokazują wytworzenie przeciwciał zwalczających infekcję wywołaną ukąszeniem kleszcza, który wprowadza do krwioobiegu człowieka bakterie.

Czytaj także: Pfizer ma skuteczną szczepionkę na Omnikrona

W ciągu najbliższych miesięcy, we współpracy z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer, rozpoczną się badania kliniczne fazy 3 eksperymentalnej szczepionki VLA 15.

Szczepienia obejmą około 6000 uczestników w tym także dzieci w wieku od 5 lat. Testy i badania nabytej odporności będą prowadzone w 5o miejscowościach gdzie borelioza jest wysoce obecna i endemiczna. Na mapie zagrożeń tą chorobą sporządzoną przez WHO znajdują się znaczne obszary Polski. Dlatego też także w naszym kraju wytypowane zostaną osoby do szczepień. Nie jest wykluczone, że będą to leśnicy, którzy bardzo często zapadają na tę chorobę.

Czytaj także: Pfizer ma nowy kontrakt na szczepionki bo USA przygotowują się na falę COVID-19

Badania będą także prowadzone w Finlandii, Niderlandach, Szwecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Prace nad testami klinicznymi kosztować będą około 25 milionów dolarów i potrwają kilka miesięcy. Dopiero po zebraniu pełnego wywiadu o stanie zdrowia i nabytej odporności możliwe będzie przygotowanie wprowadzenie VLA 15 do powszechnego stosowania.

Problemem na dziś jest to, że rocznie na tę chorobę w ciągu roku zapada w Europie ponad 130 tysięcy osób, a w Stanach Zjednoczonych niemal pół miliona osób. Powikłania wywołane przez zakażenie są bardzo poważne łącznie z zapaleniem mózgu, chorobami serca, powracającymi stanami wysokiej gorączki, a nawet wystąpieniem częściowego paraliżu. Koszty diagnozowania choroby i następnie leczenia pacjentów są bardzo wysokie.

Ostatnie zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że kleszcze pojawiły się masowo w miejskich parkach i terenach zielonych gdzie bawią się dzieci i chodzimy na spacery z psami. Dostępność szczepionki na boreliozę byłaby przełomem w zapobieganiu występowania tej choroby.