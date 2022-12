Pierwszy ładunek już u wrót Polimerów Police

Tankowiec Guadalupe Explorer czeka na redzie portu Świnoujście z pierwszym ładunkiem dla Polimerów Police. Jednostka do Polski przypłynęła ze Stanów Zjednoczonych.

Na razie wpłynięcie na szlak do portu w Policach nie jest możliwe ze względu na gęstą mgłę. Zgodnie z planem ładunek ma być dostarczony w czwartek.

Statek będący tankowcem ma dostarczyć do Polic 22 tys. ton propanu. To surowiec potrzebny na rozruch instalacji Polimerów Police.

Sama jednostka jes nowa. Powstała w tym roku w koreańskim Ulsanie, który to opuściła w październiku. Statek jest przeznaczony do przewożenia płynnych chemikaliów w tym także pochodnych ropy naftowej.

Propan został na Guadalupe Explorer załadowany w Port Neches. To duży ośrodek przemysłu naftowego i chemicznego. Swoje instalacje ma tam m.in. Total i BASF.

Ładunek z tankowca trafi do jednego z nowych zbiorników, jakie powstały w związku z inwestycją.

Polimery Police to największa polska inwestycja chemiczna po przełomie 1989 roku. Jej koszt obecnie szacowany jest na 7 mld złotych. Zespół instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacje do wytwarzania polipropylenu mają zdolności wytwórcze na poziomie 437 tys. ton rocznie. Fabryka ma także produkować 17 tys. ton wodoru rocznie. Będzie on sprzedawany do polickich zakładów chemicznych i posłuży do wytwarzania amoniaku.