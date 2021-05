PKN Orlen: instalacja do produkcji glikolu w Trzebini prawie gotowa

Budowa instalacji do produkcji glikolu propylenowego w rafinerii w Trzebini jest zaawansowana w 90 proc. - poinformował w środę PKN Orlen. Instalacja ma wytwarzać rocznie 30 tys. ton glikolu oraz wodór do użycia w transporcie.

Jak podkreślił PKN Orlen, to pierwsza w Polsce i największa w Europie instalacja do produkcji glikolu propylenowego. Ma pokryć krajowe zapotrzebowanie w 75 proc. Budowę realizuje spółka Orlen Południe, do której należy rafineria w Trzebini.

Glikol propylenowy wykorzystywany jest m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Według płockiego koncernu, to bioprodukt czysty i bezpieczny dla środowiska.



Jak mówi prezes Orlen Południe Marcin Rej, inwestycja przyniesie korzyści spółce i całej Grupie Orlen.

"Do bogatego porfolio dodajemy nowy, ekologiczny produkt o szerokiej gamie zastosowań i od razu ustawiamy się w pozycji europejskiego lidera" - wskazał Rej. Jak zaznaczył, wykonawcami projektu są dwa polskie przedsiębiorstwa, a po ukończeniu instalacji współpracę ze spółką rozpoczną krajowi producenci biodiesla dostarczający gliceryny oraz odbiorcy ekologicznego glikolu.

Oddanie inwestycji przewidziane jest na ostatni kwartał 2021 r. Wcześniej, począwszy od drugiego kwartału odbywać się będą rozruchy mechaniczne i przygotowania do rozruchu technologicznego.

Częścią budowanego kompleksu jest wytwórnia wodoru o rocznej zdolności produkcji rzędu 16 mln m sześc. rocznie. 75 proc. ma być wykorzystywane do wytwarzania glikolu. pozostałe 4 mln m sześc. znajdzie zastosowanie jako paliwo w transporcie. ORLEN Południe ma produkować na godzinę ok. 45 kg wodoru jakości paliwowej. Docelowo ma on trafić do zasilania pojazdów. PKN Orlen podpisał listy intencyjne w na rzecz rozwoju transportu bezemisyjnego w południowej części Polski z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie, Krakowskim Holdingiem Komunalnym oraz Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej.