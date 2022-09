Czołowy polski producent opakowań z tworzyw sztucznych - Plast-Box - został właścicielem klubu siatkarskiego Projekt Warszawa. Wcześniej zaangażowany w to przedsięwzięcie był Grzegorz Pawlak, prezes spółki.

Na razie nie podano warunków przejęcia Projektu Warszawa przez Plast-Box.

Projekt Warszawa to męski klub siatkarski występujący w PlusLidze, czyli na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Nadchodzący sezon będzie dziewiętnastym z rzędu, w którym siatkarze wystąpią w elicie. Zespół powstał w 1954 roku jako sekcja siatkarska Politechniki Warszawskiej. Od 2005 roku działa jako samodzielny klub i spółka handlowa. Przejęcie drużyny przez Plast-Box to nowy rozdział w historii Projektu.

- Mam nadzieję na niejedno trofeum – głęboko wierzę w siłę tej drużyny - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box.

- Chcemy również, by na siatkarską mapę Warszawy wróciły prestiżowe rozgrywki Ligi Mistrzów, co niewątpliwie zwiększy rozpoznawalność marki nie tylko wśród polskich kibiców, ale także zainteresowanych tą dyscypliną w całej Europie i zachęci inwestorów do wspierania klubu - dodaje menadżer.

- Wspólnie z biznesowymi partnerami Projektu Warszawa Plast-Box planuje wznieść tę drużynę wyższy poziom sportowy. Będziemy realizować działania mające na celu promocję klubu i siatkówki, zarówno lokalnie, jak i na większą skalę - informuje spółka.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"