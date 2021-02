Plast-Box zwiększył zyski mimo mniejszych przychodów

Plast-Box osiągnął w 2020 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 15,3 mln zł – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez spółkę. Rok wcześniej zysk był równy 8,8 mln zł.

Przychody Plast-Boksu wyniosły w 2020 roku 205,8 mln zł na poziomie skonsolidowanym. To nieco mniej niż rok wcześniej – w 2019 roku skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 213,1 mln zł. Jednostkowe przychody wyniosły 147,2 mln zł wobec 153,2 mln zł rok wcześniej.Zobacz też: Grupa Plast-Box na sporym plusie Spółka znacząco poprawiła jednak swoje wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,3 mln zł wobec 8,8 mln zł w 2019 roku. Na poziomie jednostkowym zysk netto wyniósł 8,3 mln zł wobec 6,6 mln rok wcześniej.Zobacz też: Plast-Box bardzo dobrze poradził sobie w pandemii Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł w ubiegłym roku 37,4 mln zł. W 2019 roku skonsolidowany wynik EBITDA był równy 23,5 mln zł. Jednostkowy wynik EBITDA wyniósł w 2020 roku 23,5 mln zł wobec 17,1 mln zł rok wcześniej.Spółka podkreśla w komunikacie, że wyniki finansowe będą jeszcze podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.Plast-Box zajmuje się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Jest dostawcą pojemników i zamykanych wiader z plastiku do wielu branż, w tym tak wymagających jak spożywcza i chemiczna. Ma fabryki w Polsce i na Ukrainie. Spółka eksportuje swoje produkty do niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz na Wschód, w tym do Rosji i na Ukrainę.