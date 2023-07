Plotki o wielkiej fuzji firm chemicznych potwierdziły się

Abu Dhabi National Oil Co. poinformowała, że rozpoczęła oficjalne negocjacje z austriacką firmą petrochemiczną OMV w sprawie połączenia spółek Borouge i Borealis. Fuzja skutkowałaby powstaniem podmiotu o wartości 30 mld dolarów.

- ADNOC prowadzi te negocjacje jako większościowy akcjonariusz Borouge, a OMV jako większościowy akcjonariusz Borealis, zaś każda ostateczna decyzja podlega procesom zarządzania Borouge i innych odpowiednich stron. Potencjalna fuzja będzie ważnym kamieniem - napisał Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) w oświadczeniu.

Tym samym arabski koncern potwierdził rynkowe plotki o możliwości połączenia obu firm.

Spółka Borouge jest notowana na giełdzie w Abu Dhabi. 54 proc. akcji firmy należy do ADNOC, a 36 proc. do Borealisa. Reszta papierów firmy jest w rękach inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Natomiast Borealis jest w 75 proc. własnością OMV, zaś ADNOC kontroluje 25 proc. austriackiej firmy chemicznej.

Połączenie obu firm uporządkowałoby kwestie właścicielskie, ale przede wszystkim mogłoby zagwarantować dalszy ich rozwój.

ADNOC zapewniłby dostawy kluczowych surowców, a Borealis dobrze rozwiniętą produkcję tworzyw sztucznych.

Fuzja przyniosłaby liczne oszczędności m.in. w sferze marketingu, jak i sprzedaży. Połączona firma mogłaby także więcej przeznaczać na badania i rozwój.

Na razie kwestia połączenia jest we wstępnej fazie. Jednak ze względu na wieloletnia współpracę obu firm, jeżeliby doszłoby do fuzji to mogłaby ona zdaniem analityków być przeprowadzona bardzo szybko.