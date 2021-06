Podaż w tyle za popytem. Tworzywa sztuczne z kłopotami

Po 15 miesiącach od wybuchu pandemii widać wyraźnie, że segment tworzyw sztucznych w branży chemicznej dość mocno ucierpiał i zanotował - po latach wzrostów - spadek. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Co więcej: wyzwań przybywa.

Magazynowanie surowców, półproduktów i części do produkcji wyrobów, zwłaszcza w przypadku produkcji masowej, w dużym stopniu opierało się na systemach „just-in-time”, bazujących na zaufaniu do ciągłości całego łańcucha dostaw i precyzyjnie ustalonych terminów dostaw.Oczywiste, że taki „delikatny” system zarządzania zaopatrzeniem jest szczególnie zagrożony w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń (poważne regionalne wahania popytu, przepisy dotyczące kwarantanny, likwidacja zakładów produkcyjnych, a nawet ekstremalne warunki pogodowe), a to właśnie wydarzyło się w ostatnim roku.- Niektóre branże z łańcucha wartości przemysłu tworzyw sztucznych szczególnie ucierpiały wskutek zatrzymania produkcji u odbiorcy – przykładem może tu być przemysł motoryzacyjny, w którym produkcja części do poszczególnych modeli samochodów jest ściśle skoordynowana z planem produkcji w fabryce u odbiorcy - tłumaczą nasi rozmówcy.Czy obecne problemy nie wpłyną niekorzystnie na branżę?Europa od dawna jest eksporterem netto tworzyw sztucznych, choć jej udział w globalnej produkcji zmniejszył się w roku 2020 do 15 proc. Unijne saldo handlu zagranicznego przemysłu tworzyw sztucznych w roku 2019 wynosiło 13,1 mld euro.Nie oznacza to, że import surowców spoza Europy nie odgrywa ważnej roli. Dopiero okres pandemii i zaburzenia logistyki zweryfikowały zwyczaje branży - zmniejszył się import do Europy, więcej surowca pozostawało na europejskim rynku.Jak podkreśla Credali, jeszcze przed pandemią europejscy przetwórcy do pewnego stopnia zdecydowali się na uzależnienie od importu z USA, Bliskiego Wschodu i Azji.Czy ten trend będzie się utrzymywał? Jak tłumaczy Credali, europejscy producenci polimerów chcieliby zaopatrywać europejskich przetwórców.W ciągu ostatniej dekady przetwórcy faworyzowali jednak tańsze, importowane polimery, przynajmniej te przeznaczone do najbardziej masowych zastosowań, zmuszając producentów polimerów na Starym Kontynencie - mających wyższą strukturę kosztów wewnętrznych (związaną z kosztami surowców) - do zamykania starszych i mniej wydajnych aktywów lub skupienia się na bardziej zróżnicowanych produktach.Problemy logistyczne pokazały jednak, że nie zawsze jest to opłacalne...