Podkomisja przyjęła poprawki do projektu ustawy o wyrobach winiarskich

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna w poniedziałek przyjęła szereg poprawek do rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich. Ma on dostosować polskie prawo do nowych przepisów dot. wspólnej organizacji rynku wina w UE.

W trakcie posiedzenia podkomisji posłowie przyjęli 15 poprawek zgłoszonych przez posłankę Teresę Pamułę (PiS) do rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich.

Jak tłumaczyła posłanka, część poprawek dostosowuje brzmienie przepisów do uwag zgłoszonych przez KE w ramach notyfikacji projektu.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich

Ujednolicenie przepisów