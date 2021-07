Polacy przygotowali specyfiki do terapii po COVID-19

Pharmena chce sprzedawać produkty do stosowania w terapii postcovidowej. Polska firma biotechnologiczna rozszerzy swoją strategię sprzedaży o zastosowanie produktów z 1-MNA u osób z powikłaniami wynikającymi z przechorowania COVID-19 po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Komercjalizacja 1-MNA

Przeprowadzone badania na modelach zwierzęcych miały na celu ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek w zwłóknieniu płuc oraz infekcjach wirusowych, w szczególności w infekcjach skutkujących powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. infekcja wirusem Sars-CoV-2, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli).Pharmena zamierza zaprezentować wyniki badań koncernom farmaceutycznym w celu potencjalnej współpracy i dalszej komercjalizacji 1-MNA jako kandydata na lek w badanych wskazaniach. Liczy, że pozytywne wyniki przeprowadzonych badań mogą mieć istotny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej. W szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych oraz cierpiących na zwłóknienie płuc.Biotechnologiczna firma powstała w listopadzie 2002 roku z inicjatywy naukowców wywodzących się z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie umowy licencyjnej spółka uzyskuje wyłączne prawa do komercjalizacji produktów. W maju 2003 roku na rynku polskim pojawiły się pierwsze oryginalne produkty firmy. Innowacyjne preparaty chronione prawem patentowym trafiły też na rynki kilkunastu krajów.W sierpniu 2003 roku ponad 47 proc. udziałów w spółce objęła Polska Grupa Farmaceutyczna. Rok później rozpoczęła się sprzedaż eksportowa na wybranych rynkach wschodnich. W kolejnych latach w Bostonie w Stanach Zjednoczonych powstają spółki: Pharmena North America, koncentrująca się na prowadzeniu badań klinicznych w USA i Kanadzie, a także Dermena North America, mająca za zadanie wprowadzenie na rynek amerykański dermokosmetyków.25 sierpnia 2008 roku Pharmena dołączyła do firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, debiutując w alternatywnym systemie obrotu New Connect.