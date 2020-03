Policzyli, ile Ciech dał całemu województwu

EY opublikował ekspercki raport na temat wpływu Grupy Ciech na jej bezpośrednie otoczenie biznesowo-społeczne i na polską gospodarkę. Dzięki zlokalizowanym w Nowej Sarzynie zakładom chemicznym Ciech wygenerował w 2018 r. 127 mln zł wartości dodanej do PKB województwa, a także prawie 950 miejsc pracy i ok. 10 mln zł do budżetów gmin i powiatów z Podkarpacia.

W ocenie prezesa firmy Dawida Jakubowicza Grupa Ciech jest nie tylko jednym z największych polskich eksporterów, ale również spółką wpływającą na wiele innych branż przemysłu.

Najsilniejszy wpływ Ciech miał na gospodarkę powiatu leżajskiego, w którym znajduje się Nowa Sarzyna.

W 2019 r. Ciech zrealizował także ponad 20 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.