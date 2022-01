Polimery Police będą droższe i opóźnione, ale miało być jeszcze gorzej

Choć budowany w polickich zakładach Grupy Azoty kompleks PDH będzie droższy i oddany do użytku później niż pierwotnie planowano, o czym mówi najnowszy aneks do umowy z generalnym wykonawcą, to jest to paradoksalnie dobra informacja. A to dlatego, że dopiero co spodziewano się jeszcze większych kosztów i opóźnień.

Wcześniej zakładano, że opóźnienie będzie jeszcze większe, a koszt jeszcze wyższy.

Budowa Polimerów Police jest już gotowa w 83 proc.

Głównym powodem obecnego poślizgu jest sytuacja związane z koronawirusem.



Pandemia zaszkodziła budowie