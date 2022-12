Polimery Police gotowe już w ponad 97 proc. Zobacz wideo

Znajdujemy się w końcowej fazie budowy i projektowania, wykonywane są ostatnie szlify - mówią przedstawiciele Polimerów Police, najważniejszej inwestycji Grupy Azoty.

To, co pracownicy wykonują obecnie, to ostatnie prace, ale i odbiór ciągów technologicznych. Przede wszystkim sprawdzane jest umiejscowienie całej aparatury i to, czy jest ona zaprojektowana prawidłowo. Należy podkreślić, że nie oznacza to, iż ciągi technologiczne już działają.

Jak mówią przedstawiciele spółki, kluczowe jest obecnie sprawdzanie wykonanych prac. Ewentualne nieprawidłowości są zgłaszane do wykonawcy i usuwane.

Trwa także przygotowywanie zakładu do funkcjonowania, stąd wykonywanie dróg komunikacyjnych tam, gdzie jeszcze ich nie było.

Polimery Police to najważniejsza inwestycja Grupy Azoty. Realizowana jest przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Dzięki kosztującej około 1,5 mld euro inwestycji Polska poprawi swój bilans w handlu związkami chemicznymi. Polimery Police mają być gotowe w przyszłym roku.