Polimery Police gotowe w 80 procentach

Mijający rok stał pod znakiem realizacji największej w kraju inwestycji chemicznej jaką są Polimery Police. W styczniu poziom zaawansowania Projektu wynosił 38 proc., natomiast w grudniu został przekroczony poziom 80 proc.

Obecnie większość prowadzonych prac koncentruje się w obszarze Budynku Granulowania, gdzie będzie powstawał finalny produkt kompleksu Polimery Police.W Terminalu Przeładunkowo-Magazynowym w okresie od czerwca do lipca zadaszone zostały dwa zbiorniki na propan oraz zbiornik na etylen. Wynoszenie dachu o wadze ok. 290 ton, odbywało się poprzez wtłoczenie pod kopułę powietrza z niewielkim nadciśnieniem wynoszącym +0,02 bar. Ze względów bezpieczeństwa prędkość maksymalna unoszenia dachu wynosiła 30 cm na minutę. Obecnie trwają jeszcze prace związane z montażem wewnętrznych płaszczy zbiorników. Trwają również ostatnie prace przy budowie przepompowni, transformatorowni oraz budynku głównego terminalu.W zakresie prac hydrotechnicznych wykonano podejście do nabrzeża terminalu (pogłębienie odcinka Kanału Polickiego do głębokości -12,5 m), a także zakończono budowę nabrzeża dalbowego, platformy przeładunkowej oraz montaż gabionów.Na wszystkich podprojektach trwa montaż konstrukcji stalowych estakad i etażerek, a także rurociągów nadziemnych i podziemnych.Polimery Police to kluczowa inwestycja w polskiej chemii. Dzięki niej zwiększona zostanie gama produktowa jaką będzie mogła zaoferować firma. Koszt inwestycji to ponad 6 mld zł.