Polimery Police na ostatniej prostej. Flagowa inwestycja ma pomóc wypłynąć na globalne rynki

- Projekt jest na bardzo dużym stopniu zaawansowania: prawie 95 proc. zaawansowania rzeczowego. Wszystko idzie zgodnie z planem, nie mamy żadnych opóźnień względem harmonogramu, który założyliśmy - mówił podczas Innovatorium 2022 Grzegorz Kędzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

Projekt Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle petrochemicznym.

Inwestycja ma wzmocnić pozycję Polski na europejskim rynku producentów tworzyw sztucznych i umożliwić zróżnicowanie działalności biznesowej Grupy Azoty.

W rozmowie z WNP.PL Grzegorz Kędzielawski podsumował też dobre wyniki spółki.

Przypomnijmy, w ramach projektu Polimery Police wybudowany zostanie zintegrowany kompleks petrochemiczny, w którego skład wejdzie: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu i instalacja do produkcji propylenu o mocy produkcyjnej do 437 tysięcy ton rocznie, a także gazoport i terminal przeładunkowo-magazynowy, zapewniający możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych produktów.

Globalne ambicje

- Zdecydowanie mamy ambicje, żeby lokować produkt bardziej globalnie. Dziś możemy mówić, iż tworzywa są złe, że powinniśmy odejść od tworzyw w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Natomiast jak się rozejrzymy (…), to większość rzeczy, które nas otaczają, bierze swój początek w Grupie Azoty. Prosty przykład - ostatnie dwa lata pandemii wszyscy chodziliśmy w maseczkach właśnie z polipropylenu, który będziemy produkowali w naszej nowej fabryce w Polimerach Police. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to tutaj nie mamy wątpliwości, że te zdolności ulokujemy na rynku - mówi w rozmowie z WNP.PL Grzegorz Kędzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty.



Na początku czerwca 2022 roku postęp rzeczowy realizacji projektu oceniono na blisko 95 procent. Zamontowane i dostarczone zostały już wszystkie najważniejsze urządzenia. Zakończenie testów integralności zaplanowane jest na sierpień 2023 roku. Według obecnie obowiązującego harmonogramu to też moment, kiedy instalacja będzie gotowa do rozpoczęcia pracy komercyjnej. Samo rozpoczęcie produkcji ma się jednak rozpocząć na etapie rozruchu instalacji.

Polimery Police zgodnie z terminem

- Na dziś nic nie wskazuje na to, żebyśmy go (terminu) nie dotrzymali. Prace idą pełną parą - zapewnia wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - Już niebawem w ramach tej naszej największej flagowej inwestycji będziemy produkowali spore ilości czystego wodoru, który już mógłby się nadawać pod potrzeby automotive. Będzie on miał charakter wodoru odpadowego - kontynuuje.

Jak dodaje, Grupa Azoty rozmawia z partnerami z przemysłu i z Sieci Badawczej Łukasiewicz nad możliwością zagospodarowania tego wodoru.

Grzegorz Kędzielawski krótko podsumował też dobre wyniki spółki:

- Bardzo się cieszymy, że w tym niestabilnym okresie, jako największy w tej części Europy producent nawozów, utrzymaliśmy produkcję na niezmienionym poziomie. Wielu z naszych zachodnich konkurentów miało z tym duży problem.