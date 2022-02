Polimery Police potrzebne od zaraz

Polipropylen to jeden z kluczowych półproduktów chemicznych. Powstająca w Grupie Azoty w Policach instalacja do produkcji tego związku będzie opóźniona o pół roku. A szkoda, bo europejski rynek polipropylenu bije rekordy...

Wiadomo jest już także, gdzie Polimery Police chciałyby lokować swoje produkty.Grupa Azoty Polyolefins nie ukrywa, że zamierza prowadzić swoje działania handlowe na rynku kluczowym, do którego zaliczają się Polska i kraje środkowej oraz wschodniej Europy."To właśnie tam spółka ma istotną przewagę logistyczną. Obecnie import produktu na rynek krajowy i europejski z odległych rynków tworzy warunki do sprzedaży produktu przez producenta zlokalizowanego w centrum Europy. Takim producentem będzie Grupa Azoty Polyolefins" – wyjaśnia spółka.Podobne plany sprzedażowe nie są niespodzianką; analitycy wskazywali, że - ze względu na kwestie logistyczne - najlepiej, aby spółka sprzedawała swoje produkty względnie blisko. Coraz więcej odbiorców, nie tylko zresztą związków chemicznych, jest bowiem w stanie płacić premię za to, że produkt będzie dostarczany ze względnie małej odległości. W ten sposób unikną bowiem ryzyka, a przynajmniej znacząco je zmniejszą, że w razie problemów logistycznych będą mieli kłopoty z dostępnością półproduktów."Nasza strategia sprzedaży będzie opierała się na dywersyfikacji portfela produktowego, a co za tym idzie – na obecności w różnych segmentach rynkowych, takich jak m.in. opakowania spożywcze, higiena, artykuły gospodarstwa domowego, motoryzacja, przemysł budowlany. Sprzedaż produktów będzie realizowana w zależności od wielkości odbiorcy poprzez kanał bezpośredni (do klientów ostatecznych) lub pośredni (z wykorzystaniem dystrybutorów)" – zaznacza Grupa Azoty.Przypomnijmy, że polipropylen jest uniwersalnym tworzywem sztucznym, wykorzystywanym w niemalże wszystkich segmentach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Początkowo instalacja w Policach miała ruszyć już w tym roku (inwestycja rozpoczęła się dwa lata temu), ale obecnie wiadomo, że do rozruchu instalacji dojdzie najpewniej w 2023 roku.