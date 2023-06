Polimery Police ruszyły. To największa polska inwestycja chemiczna od dekad

Była przemowa premiera Mateusza Morawieckiego, odczytane zostały listy od prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Z wielką pompą ruszyły Polimery Police, największa polska inwestycja chemiczna od dekad.

Inwestycja w Policach pochłonęła około 7,2 mld zł.

Znaczenie tych zakładów to nie tylko nowe instalacje, ale także korzystny wpływ na bilans kraju w handlu chemikaliami.

Polipropylen to poszukiwany związek chemiczny, który dotąd zmuszeni byliśmy importować.

Zanim oficjalnie naciśnięty został przycisk startu instalacji, przemówienie wygłosił premier Mateusz Morawiecki - mówił o reindustrializacji kraju, znaczeniu zakładu dla poprawy bilansu w handlu chemikaliami i wadze tej inwestycji.

Ważne dla Grupy Azoty, ważne dla bilansu handlowego

- Projekt Polimery Police to jedna z największych inwestycji przemysłowych, której nie mogliśmy nie dostrzec. Jestem przekonany, że będzie ona służyła wielu przyszłym pokoleniom. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej wykonania – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier złożył także podziękowania osobie, która nie mogła być na uroczystości, a jego zdaniem w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu tej inwestycji. Według Morawieckiego ogromną rolę odegrał tu europoseł Joachim Brudziński z PiS który w tym tygodniu został szefem sztabu wyborczego partii w jesiennych wyborach parlamentarnych.

O znaczeniu zakładów w kontekście rozwoju współpracy gospodarczej mówił z kolei ambasador Korei Południowej w RP Lim Hoonmin. To właśnie firmy z tego kraju były głównymi wykonawcami Polimerów Police.

Strategiczne znaczenie inwestycji podkreślił prezes Grupy Azoty (właściciela zakładu) Tomasz Hinc.

- Rozpoczęcie produkcji polipropylenu w Polimerach Police to istotne wzmocnienie pozycji Grupy Azoty na europejskim rynku tworzyw, a Polska dołączy tym samym do grona liderów produkcji tego tworzywa w Europie. Produkcja prowadzona na Pomorzu Zachodnim będzie świetną bazą do dalszego rozwoju polskiego przemysłu i wpłynie stymulująco na rozwój branż pokrewnych, w tym również związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych – podkreślił prezes Hinc.

Jeszcze jednym ważnym aspektem inwestycji jest to, że Polimery Police mają istotne znaczenie nie tylko ze względu na produkcję tworzyw, ale również wodór, którego produkcja w procesie odwodornienia propanu szacowana jest na poziomie blisko 17 tysięcy ton rocznie.

- Produkcja wodoru w Policach ugruntuje wysoką pozycję Grupy Azoty w obszarze technologii wodorowych – powiedział Tomasz Hinc.

W końcu zakład dywersyfikuje ofertę produktową Grupy Azoty i zmniejsza jej uzależnienie od sytuacji na rynku nawozów. To właśnie problemy na tym rynku spowodowały, ze Azoty w ostatnich miesiącach przeżywają trudności.

Warto jeszcze dodać, że efektem inwestycji jest również 450 nowych miejsc pracy w samych zakładach i trzy razy tyle w ich otoczeniu.

Polimery Police poprawiają polski bilans bilans handlowy w chemikaliach

Sama inwestycja zamknęła się w budżecie około 7,2 mld złotych. Co ważne, właśnie na taka kwotę była zaplanowana. Biorąc pod uwagę że realizowana od 2016 roku budowa musiała się zmierzyć z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa i wojny na Ukrainie, to także spory sukces.

Co dokładnie zbudowano w Policach? Dwie kluczowe instalacje to zakład produkcji propylenu metodą PDH (o mocy produkcyjnej 429 tys. ton rocznie) i instalacja do produkcji polipropylenu (o mocy produkcyjnej 437 tys. ton produktu rocznie) wraz z bazą logistyczną.

Co ciekawe, zakład polipropylenu to pierwsza tego typu instalacja powstała od podstaw w Europie od 16 lat.

Jak podkreślają Azoty, obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Zakres projektu obejmował również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Co dokładnie kryje się pod nazwami propylen i polipropylen?

Ten pierwszy (propylen) to surowiec wykorzystywany przy produkcji polipropylenu. Za to ten drugi (polipropylen) ma być kluczem w biznesowym sukcesie nowego zakładu.

Polipropylen to organiczny związek chemicznych z grupy poliolefin. W największym uproszczeniu to rodzaj tworzywa sztucznego. Ponieważ można je w dość dowolny sposób modyfikować, dodając różne związki, polipropylen ma ogromne spektrum zastosowań.

Wykorzystywany jest niemal we wszystkich głównych branżach przemysłu. Z tworzywa tego produkowane są np. zderzaki samochodów, izolacje piankowe, zabawki czy np. izolacje kabli. Liczba możliwych zastosowań jest niemal nieograniczona.