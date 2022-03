Polimery Police ukończone w 85 proc.

Na terenie inwestycji Polimery Police jest zamontowanych ponad sto urządzeń, rzeczowe zaawansowanie projektu to 85 proc. – powiedział prezes spółki Polyolefins Andrzej Niewiński. Uruchomienie kompleksu powinno nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Faza konstrukcyjna inwestycji przekroczyła 75 proc.

Przy realizacji inwestycji pracuje obecnie ok. 3,8 tys. osób. Zgodnie z harmonogramem i postępem prac w najbliższym czasie konieczne będzie angażowanie pracowników o specjalistycznych kompetencjach, m.in. elektryków i automatyków.

Faza gotowości do uruchomienia ma nastąpić na przełomie lutego i marca 2023 r.



"Rzeczowe zaawansowanie projektu osiągnęło poziom 85 proc., a ta najważniejsza faza, faza konstrukcyjna, przekroczyła 75 proc. To bardzo dobre wyniki, szczególnie że przeszliśmy przez bardzo trudny okres pandemiczny, w którym prace były kontynuowane w sposób ciągły i bardzo profesjonalny przez wykonawców" - powiedział prezes zarządu spółki Grupa Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.



Dodał, że na terenie inwestycji jest zamontowanych obecnie ponad 100 urządzeń, a największe wyzwania stanowią prace związane z orurowaniem i okablowaniem.

"W zakresie orurowania podziemnego położonych zostało 80 proc. rur pod ziemią" - powiedział Niewiński. Wskazał, że w układaniu okablowania uzyskano "wyprzedzenie w stosunku do planu".

Jak zaznaczył, zakończyła się jedna z trudniejszych operacji - posadowienie na dachu budynku granulacji ważącego kilkaset ton urządzenia product purge bin, służącego do oddzielania węglowodorów od proszku polipropylenowego. Do wykonania montażu potrzebne było korzystne okno pogodowe z odpowiednio niską siłą wiatru.

W styczniu br. spółka Polyolefins podpisała aneks nr 3 do umowy z generalnym wykonawcą inwestycji - firmą Hyundai. Zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłużono harmonogram o 6 miesięcy.

Niewiński podkreślił, że "spółka wykonała ogromną pracę", ponieważ pierwotne roszczenia wykonawcy były "zdecydowanie wyższe" (ponad 140 mln euro). "Po długich negocjacjach udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie z Hyundaiem" - powiedział.

"Pandemia odcisnęła się bardzo mocno na przebiegu procesów logistycznych. W pewnym momencie te główne połączenia logistyczne, ważne dla inwestycji, czyli Azja-Europa uległy ogromnym zakłóceniom. (…) Dostawy utknęły w portach na Dalekim Wschodzie, w bazach przeładunkowych i był problem z dostarczeniem ich na plac budowy" - wyjaśnił prezes spółki.

Dodał, że sytuacja pandemiczna, związane z nią regulacje prawne i obostrzenia wpłynęły też na mobilizację i możliwość przemieszczania się personelu niezbędnego do wykonania prac.

"W mojej ocenie ryzyko z obszaru dostaw jest obecnie zminimalizowane - dostawy na plac budowy związane z realizacją projektu przekroczyły 98 proc., więc tutaj nie mamy istotnych obaw" - wskazał Niewiński.

Grupa Azoty Polyolefins S.A. rozpoczęła proces przygotowania do uruchomienia instalacji; jednym z jego etapów jest budowanie zespołu do obsługi instalacji po jej oddaniu do użytku. Jak stwierdził prezes Niewiński, dla specjalistów, m.in. operatorów urządzeń i aparatów chemicznych, automatyków, elektryków, informatyków, ale też handlowców, finansistów i logistyków praca w Polimerach Police - największej tego typu inwestycji w Europie Środkowej - "będzie bezcennym doświadczeniem". Spółka prowadzi obecnie rekrutację do swoich zespołów zadaniowych.

Pytany, czy sytuacja związana z wojną na Ukrainie może mieć jakikolwiek wpływ na przebieg prac przy inwestycji Niewiński odpowiedział, że spółka na bieżąco monitoruje rynek surowców. "Na ten moment - biorąc pod uwagę zaawansowany stopień realizacji projektu - jest za wcześnie, aby jednoznacznie ocenić potencjalny wpływ sytuacji geopolitycznej na realizację projektu Polimery Police" - powiedział.

Na pytanie o to, kiedy można się spodziewać uruchomienia kompleksu odpowiedział, że faza gotowości do uruchomienia ma nastąpić na przełomie lutego i marca 2023 r. "W tym momencie pojawi się pierwsza produkcja z instalacji" - wyjaśnił.

Polimery Police to inwestycja realizowana przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. W zakres inwestycji wchodzi instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna, terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy).