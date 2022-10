Polsce kończy się czas na porządkowanie gospodarki odpadami

Wiele krajów europejskich pracuje nad systemem gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aby zwiększyć ich efektywność i zoptymalizować ich działanie. Polska może czerpać z nich przykład.

W Polsce ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta - przy. red.) – jaki by nie był – powinien zacząć działać od 1 stycznia 2023 roku.

Problemy są takie same jak wszędzie; trzeba zwiększyć skuteczność zbiórki selektywnej, poprawić system projektowania i wypracować nowe technologie.

Przykłady innych krajów – Szwecji, Litwy czy Norwegii – pokazują, że najlepszym dziś rozwiązaniem jest koncepcja Holistycznych Systemów Zarządzania Zasobami.

„W odniesieniu do Polski i innych krajów widzimy potrzebę przeprojektowania istniejącego systemu ROP w celu poprawy wskaźników zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dlatego chcemy szukać rozwiązań i najlepszych praktyk, które mogą stanowić solidną bazę dla stworzenia efektywnego systemu ROP dla opakowań opartych na specyfice kraju, istniejących już narzędziach ROP, rozwiniętej infrastrukturze i ramach prawnych. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji wokół systemu ROP dla opakowań po napojach w świetle obecnych ograniczeń i szans pochodzących z dojrzałych rynków europejskich” – tłumaczy firma Tomra, która zorganizowała międzynarodową debatę praktyków – „ROP bez tajemnic” z gośćmi z Norwegii, Szwecji i Litwy.

Jak podkreśla Anna Sapota, wiceprezes Tomry ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, w wielu krajach Europy toczy się dyskusja na temat ROP i rosnących wymagań ze strony UE dotyczących poziomów odzysku i emisji. Jak mówiła, na pytanie, jak osiągnąć te cele, próbuje odpowiedzieć koncepcja Holistycznych Systemów Zarządzania Zasobami, którą Tomra przedstawiła w ubiegłym roku.

Mariusz Rajca, prezes firmy Tomra Sorting, dodaje, że Tomra nie tylko rozwija swoje rozwiązania, ale również szuka najlepszych wzorców na świecie i stara się dzielić tymi praktykami z różnymi uczestnikami rynku. Jednym z tych działań było nawiązanie współpracy z firmą konsultingową Eunomia i przeprowadzenie badań, polegających na analizie różnych przypadków - w celu sprawdzenia, jakie rodzaje technologii w dobrze działających systemach można zastosować jako całość, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, czyli wysoką wydajność i maksymalny poziom recyklingu.

Jak działa rozszerzona odpowiedzialność producentów – ROP w Europie

O tym, jak działa system gospodarki odpadami w Szwecji, mówił Mattias Philipsson, CEO w Svensk Plastatervinning I Motala AB, czyli największej firmie w Szwecji zajmującej się recyklingiem plastikowych opakowań z gospodarstw domowych, która zbiera je od mieszkańców, ale także przejmuje te wysortowane z odpadów trafiających do spalarni.

W Szwecji celem jest osiągnięcie w 2025 roku 55-proc. poziomu recyklingu opakowań z plastiku, ale kraj ten chce także osiągnąć w tym samym czasie 50 procent recyklingu wszystkich opakowań.

U naszych północnych sąsiadów obowiązuje także system kaucyjny na butelki PET.

Jak mówi Mattias Philipsson, system w jego kraju jest w trakcie zmian; na pytanie dlaczego – skoro to tak długo działające i chwalone rozwiązanie – odpowiada: - Problemy są takie same jak wszędzie, trzeba zwiększyć skuteczność zbiórki selektywnej, poprawić system projektowania i wypracować nowe technologie.

W Szwecji mieszkańcy wysortowują w domach ok. 50 procent opakowań z tworzyw sztucznych i tyle można poddać recyklingowi – reszta nam ucieka i trafia do spalarni – wskazuje gość z Tomry. Jak dodaje, trzeba to zmienić.

Od czerwca tego roku to na szwedzkich samorządach spoczywa obowiązek zbiórki opakowań, a producenci muszą zapłacić za tę zbiórkę. Ma to spowodować wzrost poziomów odzysku, ale i wzrost jakości zbiórki, bo – jak dodaje Philipsson – mieszkańcy u źródła robią to lepiej niż w zakładach.

Samorządy mają wdrożyć to rozwiązanie do 2027 roku i – co ciekawe – zakłada się stuprocentową wydajność takiej zbiórki.

Szwecja ma być neutralna klimatycznie do 2045 roku - i jest to cel także dla firm.

- Wszyscy chcą, by ich opakowania trafiały do recyklingu, bo jeśli tak się nie dzieje, są kierowane do spalarni, za co trzeba zapłacić, a do tego spalarnia oddziałuje na klimat. Producenci już zdają sobie sprawę, że brak recyklingu to bardzo złe rozwiązanie – tłumaczu Mattias Philipsson.

Dodaje także, że w Szwecji firma wprowadzająca na rynek opakowania nienadające się do recyklingu płaci w ramach ROP 55 procent więcej niż za opakowanie alternatywne.

Jak się zbiera odpady komunalne w Norwegii, Szwecji i na Litwie?

Terje Skovly z Romerike Avfallsforedling IKS reprezentuje miejski zakład niedaleko Oslo, który odbiera odpady żywnościowe, cztery rodzaje tworzyw, odzyskuje także metale i - od niedawna - tetrę.

- Nasi mieszkańcy mają dwa pojemniki, jeden na papier i tetrę, drugi na pozostałe odpady oraz zielone worki na odpady żywnościowe – mówi i przyznaje, że zbiórka odpadów żywnościowych nie wygląda jednak najlepiej. – Mieszkańcy nie potrafią ich jeszcze skutecznie zbierać i trzeba to zmienić – dodaje.

W Norwegii działa oczywiście system ROP (wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, papier i tetra).

- To działa tak, że gdy nasza firma wybiera z odpadów tworzywa sztuczne, dostaje pieniądze z systemu. Każdy, kto wprowadza na rynek więcej niż tonę plastikowych opakowań, musi być tego systemu członkiem. W ramach ROP działa dwóch operatorów (dwa systemy), obok istnieje system kaucyjny na wszelkie butelki i puszki po napojach. Zbiera się ich 93 procent za pomocą automatów – mówi Norweg.

Zdaniem Terje Skovly wyzwaniem dla uczestników systemu jest pozyskiwanie surowców na większę skalę .

- Ciągle zbyt wiele opakowań z tworzyw sztucznych trafia do spalarni. To największy problem. Kolejny to projektowanie trafiających na rynek opakowań. Próbujemy działać – mówi. - Odbywają się spotkania z projektantami i innymi odpowiedzialnymi za opakowania, przekazujemy im nasze uwagi i oczekiwania, oni przekazują swoje... Spotykamy się z producentami opakowań, których nie byliśmy w stanie poddać recyklingowi.

Jak dodaje, firmy są bardzo otwarte i gotowe na współpracę, widać efekty działań, tylko trzeba było zacząć rozmawiać...

- Pozyskać surowców możemy, ile chcemy, ale musi się to nadawać do recyklingu - i tu jest główny problem – zauważa.

Jak tłumaczy, producenci płacą za to, co trafi do recyklingu; na razie nie pokrywają kosztu nienadających się do niego opakowań, ale trwa dyskusja, by to zmienić.

Od 2016 roku działa na Litwie system kaucyjny, a także wiele nowych zakładów MBP. Około 34 procent odpadów jest spalanych, około 30 proc. kompostowanych, a 10 procent trafia do recyklingu. Najlepsze odpady trafiają do systemu kaucyjnego.

W ramach ROP organizacje odzysku płacą za infrastrukturalną organizację systemu i zbiórkę.

- Na razie dyskusyjne jest to, że cele stawiane zbierającym są zbyt niskie, a za wyniki powyżej założonych celów organizacja odzysku nie zwraca pieniędzy – wyjaśnia Virbickas.

Trudna polska droga do Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów

W Polsce ROP – jaki by był – powinien zacząć działać od 1 stycznia 2023 roku.

- Tak, dla nas to duże wyzwanie, bo nie wiemy, jak będzie wyglądać ten system, a wiemy, że rynek nie będzie na niego gotowy. Nasz zakład może wysortować nawet do 50 procent materiałów, ale nie jesteśmy w stanie ich sprzedać, bo właśnie brakuje rozwiązań systemowych - mówi Grzegorz Orzeszko z Zakładu Utylizacji w Gdańsku.

Jak dodaje, to pokazuje, jak ważne są właściwe systemy i jasno określone cele. Zauważa, że ważny jest także czas na ich wdrożenie.

- Nawet jak ROP wdrożymy od 1 stycznia przyszłego roku, to będzie tylko na papierze; fizyczna zmiana w zakładach prędko nie zajdzie – dodaje.

Jego zdaniem brak jasnej wizji powoduje, że zakłady są nieefektywne, napędem do działania i rozwoju są jedynie cele wyznaczone przez europejskie dyrektywy.

- Nie możemy czekać na zmiany w kraju, więc działamy, ale te nasze działania nie są tak efektywne, jakby być mogły – dodaje.

Sortowanie odpadów zmieszanych – czy możemy się bez niego obejść

Na pytanie, czy sortowanie odpadów zmieszanych ma sens, Grzegorz Orzeszko odpowiada: - Sortowanie surowców z odpadów zmieszanych jest możliwe i robimy to, ale jest też kosztowne i nie daje takich wyników – jakościowych i ekonomicznych – jak zbiórka selektywna.

Jak zauważa, z drugiej strony potrzebne są także systemy kaucyjne. Zwraca przy tym uwagę, że przejmują one najcenniejsze surowce i trzeba się zastanowić, jak uczynić opłacalnymi pozostałe działania i odpady.

– To właśnie musi wynikać z jasnego systemu – podkreśla.

Terje Skovly zgadza się, że system kaucyjny daje dobre efekty – bo to trochę tak, jakby wszyscy mieszkańcy pracowali dla nas – ocenia. - Ale mimo to potrzebujemy sortowania odpadów zmieszanych, ponieważ nie każdy jest zdolny do sortowania odpadów w domu - i widzimy to każdego dnia.

Jak ocenia, nie da się postawić na jedno z tych rozwiązań, samo sortowanie czy tylko selektywna zbiórka nie rozwiążą problemów; trzeba je połączyć.

Jak zauważa Anna Sapota, w gospodarce odpadami nie chodzi tylko o ich wykorzystanie, ale także o obniżenie emisji. A to udaje się w Szwecji.

- To powinno być bardzo ważne dla każdego, bo przecież powodem, dla którego stosujemy recykling, jest klimat – stwierdza Philipsson.

Tłumaczy, że wskaźniki recyklingu to tylko sposoby pomiaru. Ważne, jak pozyskany surowiec zostanie przetworzony.

- Teoretycznie przetworzyć możemy wszystko, ale jaka jest wartość recyklingu, jeśli trzeba na niego przeznaczyć kilka razy więcej energii z paliw kopalnych, niż potrzebne było na pierwotne ich wytworzenie? – pyta retorycznie.

Jego zdaniem, najważniejsze jest połączenie wskaźnika recyklingu z wpływem na klimat.

Szwed dodaje, że niezwykle istotne jest sortowanie u źródła, bo za każdym razem, gdy musimy to robić z odpadów zmieszanych, mamy do czynienia „z jakimś rodzajem downcyclingu, coś nam wypada z obiegu zamkniętego”.

Zgadza się jednak, że nie damy rady zmienić mentalności mieszkańców - tak, by zrezygnować z sortowania odpadów zmieszanych i także jego zdaniem to działanie musi wspomagać rynek.

Jak mówi, Szwecji udało się przejść ze składowania odpadów do spalania z powodu podatku od składowania (bo składowanie stało się zbyt kosztowne).

– Myślę, że dzisiaj na składowiska trafia nie więcej niż 1 procent odpadów – ocenia gość z Tomry.

Szwedzkie spalarnie są jednak włączone do europejskiego systemu handlu emisjami. I ma to taki sam efekt jak podatek od składowania...

- Spalanie staje się zbyt kosztowne, a rynek to rozumie i inwestuje w inne rozwiązania. To sposób, żeby oszczędzić pieniądze, ale także, żeby uratować klimat – komentuje Mattias Philipsson.

Obok Szwecji tylko Dania i Litwa włączyły spalarnie do ETS.

Potrzebujemy czasu na zmiany w systemie i wdrożenie nowych rozwiązań

Mariusz Rajca zgadza się, że potrzebujemy czasu, żeby dojść do perfekcji (w takim stopniu, jak to w ogóle to możliwe) w sortowaniu odpadów.

- Musimy bezwzględnie nakazywać segregację, ale trzeba wiedzieć, że jest pewna część populacji, której do tego nie przekonamy. Nawet w krajach rozwiniętych, po wielu latach działania systemów, wciąż opakowania z tworzyw trafiają do zmieszanych. Dlatego potrzebujemy wszystkich wymienianych tu działań po części, mówimy o tym w Holistycznych Systemach Zarządzania Zasobami, które stanowią rozwiązanie na dziś - mówi.

Jak podkreśla, chodzi o wykorzystanie dostępnych dziś technologii do rozwiązania dzisiejszych problemów.

- Musimy planować, patrzeć w przyszłość, ale też patrzeć, co się dzieje tu i teraz i reagować, działać – przekonuje prezes Tomry.

W Szwecji, Norwegii i Litwie działają już systemy kaucyjne i – jak oceniali goście z Tomry – są bardzo efektywne.

W Norwegii system kaucyjny wyeliminował z odpadów PET.

- I dobrze, bo możemy się skupić na trudniejszych zadaniach – mówi Terje Skovly.

Oczywiście łatwiej byłoby w naszych sortowniach pozyskiwać PET, bo to są pieniądze, ale przecież nie o to chodzi w tych działaniach.

Także w Szwecji system zbiórki kaucyjnej PET działa wzorcowo.

– Dokładnie to samo staramy się osiągnąć w przypadku innych tworzyw sztucznych. To powód, dla którego niedługo będziemy sortować 12 rodzajów tworzyw sztucznych – mówi szwedzki uczestnik debaty.

Jak dodaje, nie ma problemu z pogodzeniem systemu kaucyjnego z pozostałymi elementami gospodarki odpadami – „oni robią swoje, a my swoje”.

Także w Litwie system sprawdza się dobrze; trwają dyskusje, czy go rozszerzyć o kolejne opakowania – butelki po wódce czy 5-litrowe butelki na wodę.

Jak mówi ekspert z Tomry, są jednak różne argumenty przeciw – bo zmiana systemu kaucyjnego to wysokie koszty; można by zainwestować te pieniądze w zakłady sortowania, które i tak muszą istnieć.

- Trzeba też pamiętać, że nie możemy kazać obywatelom sortować wszystkiego. Jest jakaś granica, bo nie chodzi się codziennie do punktu zbiórki, nie każdy ma samochód, aby tam zawieźć na przykład butelki, dlatego potrzebne jest właśnie to holistyczne podejście – zauważa Laurynas Virbickas.

System odpadowy w Polsce musi działać lepiej. Trzeba konkretnych decyzji

Grzegorz Orzeszko dodaje, że w Polsce potrzebne są stabilizacja i jasna wizja, do tego transparentność, żeby wiedzieć, po co to robimy, oraz edukacja. I ta edukacja potrzebna jest dla wszystkich – dla zwykłych obywateli, ale także dla firm w jakikolwiek sposób związanych z branżą.

- Dlaczego? Bo nie znamy nawzajem swoich potrzeb, stąd często jesteśmy zapatrzeni w swoją wizję, która nas zamyka na potrzeby innych – ocenia.

Mariusz Rajca stwierdza, że trzeba nam takiego podejścia, jak w Szwecji, żeby mówić o odpadach, ale myśleć o klimacie.

- A przy okazji recyklingu pamiętać należy o redukcji emisji CO2. To pierwszy aspekt, drugi to ROP. Chcielibyśmy, żeby producenci traktowali swą odpowiedzialność poważnie. Być może trzeba by jeszcze zdefiniować, co to znaczy być odpowiedzialnym, bo dzisiaj chyba nie wszędzie w Europie jest to rozumiane tak samo - precyzuje .

Jak tłumaczy, przy inwestycjach dobrze byłoby mieć sygnał od strony rządowej – co i od kiedy będzie obejmował system kaucyjny i jak będzie działał ROP.

- To kluczowe informacje, niezbędne, żeby inwestycje były sensowne, a pieniądze wydawane w sposób efektywny. Najważniejsze, by wydawać pieniądze tam, gdzie jest to rzeczywiście potrzebne wskazuje Mariusz Rajca.

