Polska chemia chce własnej i tańszej energii

W sytuacji, gdy ceny energii drożeją, nasze firmy chemiczne szukają alternatywy. Własne niskoemisyjne źródła energii, modernizacje mocy wytwórczych, czy też po prostu lepsze zarządzanie energią, to rozwiązania ku którym skłania się branża chem-czna - wynika z raportu firmy technologicznej Enel X.

Własna energetyka coraz ważniejsza

Co ciekawe, celowe działania na rzecz redukcji emisji CO2 (głównie przez rozwijanie własnych źródeł odnawialnych i korzystanie z systemów zarządzania energią) prowadzi dziś mniej niż połowa (48 proc.) badanych. Jednocześnie aż 77 proc. badanych deklaruje podjęcie wysiłków zmierzających do redukcji emisji CO2 w ciągu najbliższych dwóch lat.Zgodnie z deklaracjami znów będą to przede wszystkim wdrożenia systemów zarządzania energią (które zamierza zrealizować 70 proc. spośród badanych) Przeprowadzenie inwestycji we własne instalacje OZE deklaruje jedna trzecia firm (35 proc. firm). Podobny odsetek (33 proc.) zapowiada zakup „czystej” energii z OZE w ramach kontraktów PPA.- Dziś w Polsce głównym motywatorem do inwestycji we własną generację i lepsze gospodarowanie energią są jej koszty – ich obecny i spodziewany wzrost. Świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorstw z pewnością jednak rośnie - komentuje Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X w Polsce.Przedsiębiorcy widzą potrzebę rozwijania własnej generacji. Jako ważną lub bardzo ważną uznaje ją ponad połowa (53 proc.) badanych. W instalacje kogeneracyjne i OZE w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza inwestować odpowiednio 25 i 26 proc. objętych badaniem firm. W ciągu najbliższych dwóch lat z własnego OZE zamierza korzystać już ponad jedna trzecia przedsiębiorstw (35 proc.)- W swoim podejściu do zarządzania energią przedsiębiorstwa są bardzo racjonalne – zauważa Misiejuk. - Wobec rosnących opłat emisyjnych i powolnego „zazieleniania” polskiej energetyki stawiają na własne, bardziej ekologiczne, a zatem źródła tańsze w użytkowaniu - dodaje menadżer.Własna generacja dodatkowo przynosi korzyści innego rodzaju. Jest zabezpieczeniem przed ewentualnymi niedoborami mocy lub przerwami w dostawach spowodowanymi awariami sieci dystrybucyjnej.Dla 95 proc. przedsiębiorców niezwykle ważne jest zapewnienie niezawodności dostaw energii. Szczególnie istotnym narzędziem to wspierającym są programy Demand Side Response (DSR), których popularyzacja w Polsce jest na wciąż stosunkowo niskim poziomie.Chociaż 85 proc. badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że wie czym jest rynek mocy, stosunkowo mały ich odsetek zdaje sobie sprawę z możliwości zarabiania na nim. Do udziału w programach DSR (polegających na zobowiązaniu do redukcji poboru mocy w zamian za wynagrodzenie) przyznało się jedynie 2 proc. respondentów. Podobnie 2 proc. zamierza skorzystać z takiej możliwości w ciągu najbliższych dwóch lat.Mimo to respondenci bardzo dobrze ocenili „rozwiązania tego typu”. Według 82 proc. firm jest to rozwiązanie przyszłościowe, 76 proc. pytanych jest zgodna, że DSR jest opłacalne oraz pozwala zmniejszyć koszty w firmie. Ten sam odsetek widzi szersze korzyści z DSR dla stabilności i efektywności systemu energetycznego.Enel to międzynarodowa grupa energetyczna, która jest wiodącym graczem na światowym rynku energetycznym, w tym rynku energii odnawialnej, jak również wiodącym operatorem gazu ziemnego na rynku detalicznym.Enel X to część grupy kapitałowej Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji i transformacji energetycznej.