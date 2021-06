Polska czeka na wdrożenie przepisów ograniczających zużycie plastiku

Żeby zatrzymać powstawanie odpadów z tworzyw sztucznych, Komisja Europejska opublikowała w 2018 r. tzw. dyrektywę plastikową, która objęła produkty jednorazowego użytku. Żeby zapisy dyrektywy mogły obowiązywać w polskim prawie, muszą być do niego wprowadzone za pomocą ustawy. Zgodnie z dyrektywą, przepisy powinny być wprowadzone w życie do 3 lipca 2021 r.

Nowe oznakowania

Zagubione sieci to też plastik

WWF powołuje się na badania Reloop Platform, z których wnika, że w Polsce rocznie marnuje się (trafia na składowiska, wycieka do środowiska lub zostaje spalone w spalarniach odpadów) aż 132 opakowań na napoje, na osobę!- Oznacza to, że z każdym kolejnym miesiącem opóźnienia we wdrożeniu systemu depozytowo-kaucyjnego, tracimy w Polsce ponad 400 milionów butelek - wylicza WWF.Jak pokazują przykłady innych krajów europejskich, wdrożenie takiego systemu pozwala na zebranie średnio 91 proc. opakowań na napoje (średni współczynnik zwrotów opakowań w funkcjonujących systemach kaucyjnych). Opisany system jest jednym z elementów tzw. ROPu, czyli Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Z każdym miesiącem opóźnienia prac nad projektem, tracimy cenny surowiec, który mógłby być zawrócony do obiegu w systemie depozytowo-kaucyjnym.Jak można wnioskować z wykazu prac legislacyjnych rządu, przyjęcie ustawy, która wdrażałaby koncepcję ROP obejmującą opakowania, zaplanowane jest na przełom III i IV kw. 2021.- W projekcie ustawy znalazł się również zapis, wynikający bezpośrednio z zapisów dyrektywy SUP, dotyczący umieszczania na części produktów informacji o tym, jak prawidłowo je zagospodarować po ich użyciu. Według naszych badań, przeprowadzonych przez IMAS, 62 proc. konsumentom, oznakowanie dotyczące tego, do jakiego pojemnika powinno trafić opakowanie po jego użyciu, ułatwiłoby segregację odpadów - podkreśla WWF Polska.Oznakowania tego typu, mające na celu ułatwienie konsumentom na przykład, późniejszej segregacji opakowań, kiedy staną się już one odpadem, pojawiają się coraz częściej. Koalicji 5 frakcji udało się już rozpocząć pilotaż w tym temacie.Innym często znajdowanym w środowisku morskim odpadem są zagubione sieci rybackie, często wykonane z tworzyw sztucznych. W projekcie znalazły się również zapisy odpowiednio adresujące także kwestie związane z narzędziami połowowymi zawierającymi tworzywa sztuczne, które stanowią poważne zagrożenie m.in. dla fauny morskiej, są również kolejnym źródłem mikrocząstek plastiku w środowisku.Efektywne wdrażanie zobowiązań przedsiębiorcy do ponoszenia kosztów zbierania, transportu i zagospodarowania tychże odpadów, jak również wyznaczenie minimalnych poziomów ich zbierania, to jedno z działań, które może doprowadzić do zminimalizowania problemu zagubionych narzędzi połowowych w regionie Morza Bałtyckiego.