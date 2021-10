Polska firma będzie produkować szczepionki na COVID-19

Mabion, polska spółka biotechnologiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawarła umowę z firmą Novavax na produkcję w skali komercyjnej antygenu białkowego kandydata na rekombinowaną nanocząsteczkową szczepionkę na COVID-19 - CoV2373. Czteroletnią umowę zawarto do końca 2025 roku. Pozwoli ona polskiemu producentowi na wykorzystanie pełnych mocy nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Mabion wykorzysta technologię oraz swoje moce produkcyjne do zwiększenia skali produkcji antygenu białkowego szczepionki w nowoczesnym, certyfikowanym zakładzie wytwórczym, który spełnia normy GMP.

Antygen wytwarzany przez polską firmę zostanie włączony w globalny łańcuch produkcyjny firmy Novavax, który aktualnie obejmuje produkcję antygenów w zakładach zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Azji.

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax jest pakowana jako produkt w formulacji płynnej, gotowy do użycia, w postaci fiolek, w których znajduje się 10 dawek. Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek.

Współpraca z Novavaxem

Zgodnie z zapowiedziami Mabion uruchamia w 🇵🇱 seryjną produkcję szczepionki przeciw COVID-19 przy wsparciu finansowym @Grupa_PFR 👍🏻Spółka skutecznie zrealizowała etap transferu technologii i zawarła wieloletnią umowę z Novavax👇🏻 https://t.co/EU3XNfgJkL — Paweł Borys (@PawelBorys_) October 8, 2021

Szczepionka NVX-CoV2373

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax jest pakowana jako produkt w formulacji płynnej, gotowy do użycia, pakowany do fiolek, w których znajduje się 10 dawek. Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek w objętości 0.5 ml (5 mikrogramów antygenu szczepionkowego oraz 50 mikrogramów adjuwantu Matrix-M) podawanych domięśniowo w odstępie 21 dni. Szczepionkę przechowuje się w temperaturze 2-8° C, co umożliwia logistykę w oparciu o dobrze rozwinięte i łatwo dostępne rozwiązania.