Polska firma chce dokonać przełomu w branży chemicznej

Jeśli w branży chemicznej jest obiekt szczególnie pożądany, to jest nim z pewnością biodegradowalne tworzywo z surowców naturalnych. Droga do sukcesu jest wyboista i bardzo kosztowna, jednak polska firma FibriTech podąża nią już od pięciu lat, co ważne - widać już pewne sukcesy.

Poszukiwania materiałów, które zastąpiłyby tworzywa sztuczne, wciąż trwają.

Włókna celulozowe od lat budzą zainteresowania specjalistów.

Jeśli uda się je zagospodarować w produkcji materiałów, będziemy świadkiem przełomu.

O potenęjalnych zaletach celulozy oraz włókien celulozowych mówią opasłe tomiszcza, jest tylko jeden problem - jak te zalety wykorzystać, a przede wszystkim zagospodarować. W wyścigu po celulozową rewolucję biorą udział największe firmy chemiczne na świecie. W peletonie jest także zlokalizowana w Warszawie spółka FibriTech - nazwa zdradza zakres zainteresowań - technologia włókien.

Materiał idealny, który jest niewystarczająco wykorzystany

Z punktu widzenia chemika celuloza (C6H10O5) to związek chemiczny zaliczany do biopolimerów lub inaczej - polimerów organicznych. Największą jej zaletą jest dostępność, celuloza stanowi bowiem znaczący element struktury roślin - nawet ponad 60 proc. To nie koniec zalet. W odróżnieniu od surowców kopalnych, z których wytwarzane są tworzywa sztuczne, zasoby celulozy wciąż ulegają odnowieniu - rośliny przecież stale rosną. Jakby tego było mało, celuloza podlega biodegradacji. Po prostu materiał idealny.

To w naturalny sposób predysponuje celulozę do bycia materiałem XXI i być może kolejnych wieków. Jest tylko jedno ale - wciąż nie potrafimy tak przekształcić celulozy, aby mogła być strukturą przestrzenną przy zachowaniu skalowalności przemysłowej i rozsądnych kosztów. Owszem, w płaską strukturę włókien już tak, bo w końcu tym jest przecież papier, ale to tylko część potencjału celulozy. Wykonano wiele prób laboratoryjnych spieniania mikro- i nanocelulozy, ale rozdrabnianie naturalnych włókien celulozy jest kosztowne energetycznie i niepotrzebnie niszczy świetne właściwości mechaniczne pierwotnego włókna.

Co prawda związek powoli wkracza także w inne branże. Z celulozy korzystają przemysł farmaceutyczny, spożywczy, kosmetyczny czy włókienniczy. Poza przemysłem papierniczym i w mniejszym stopniu włókienniczym, wykorzystanie celulozy ma jednak miejsce w bardzo wąskiej gamie wyrobów. Dzieje się tak dlatego, że celuloza wykorzystywana do innych niż papier produktów jest po prostu zbyt droga.

Fizyk zainteresował się chemią i już zaskoczył Skandynawów

Osobą, która mierzy się z "celulozowym wyzwaniem" jest prezes FibriTech dr Tomasz Ciamulski. I tu pierwsze zaskoczenie - mimo, jak się wydawało, chemicznego zagadnienia, za rewolucję w celulozie wziął się doktor fizyki, elektronik.

Drugie, co zaskakuje, to wiek. Gdy mówimy o nowopowstałych bardzo innowacyjnych firmach to rządzą nimi zwykle młodzieńcy, którzy ledwie co opuścili uczelnie, a często nawet są jeszcze studentami. Tymczasem średnia wieku zarządzających FibriTech to 45 plus, a pozostałej załogi to 30 plus - w sumie firma zatrudnia około 20 osób.

Gdy pytamy Ciamulskiego o jego zainteresowanie celulozą, precyzyjnie opisuje początki.

- Przez kilkanaście lat zajmowałem się (z całkiem sporymi sukcesami - dop. aut.) wynalazczością w Skandynawii - w Szwecji i Norwegii. Naturalnie zetknąłem się też z przemysłem papierniczym. To tam też dowiedziałem się o największym wyzwaniu, jakim zajmują się skandynawscy naukowcy, a czym było wykorzystanie włókien celulozy i stworzenie z niej lekkiego i funkcjonalnego materiału przestrzennego - opowiada Ciamulski.

Nasz bohater po tym, jak powrócił do Polski, postanowił założyć firmę, która zajęłaby się szukaniem rozwiązania największej zagadki - czyli stworzenia z włókien celulozy struktur przestrzennych.

Gdy pytam o brak kierunkowego wykształcenia, nasz rozmówca cierpliwie tłumaczy, że być może całkiem inne podejście (i wykształcenie) pozwolą na odniesienie sukcesu tam, gdzie chemicy zawiedli. I faktycznie są przesłanki, że tak być może się zdarzy.

Gdy w 2018 roku zakładał firmę, Ciamulski dał sobie dwa lata na pokonanie jednej z przeszkód w pracach nad włóknami celulozy. Gdy okazało się, że problem został rozwiązany, napędziło to firmę i wzbudziło zainteresowanie konkurencji oraz pomogło znaleźć inwestorów. Sukces był na tyle duży, że - jak przyznaje nasz rozmówca - obecnie (firma ma już pięć lat) pojawiły się propozycje biznesowe. Współpracą są zainteresowani "pierwszoligowi" międzynarodowi gracze. Paradoksalne, nie są to firmy chemiczne, tylko końcowi użytkownicy materiałów, którzy szukają odnawialnych i przyjaznych środowiskowo alternatyw do wielu istniejących produktów ze spienianych plastików.

Prace nad celulozą to raczej maraton, a nie sprint

Naszego rozmówcę pytamy o to, na jakim etapie są prace. Z oczywistych względów nie może zdradzić szczegółów. Ale podkreśla, że FibriTech jest już na zaawansowanym etapie na drodze do wdrożenia produkcji.

Kluczowy etap będzie miał miejsce w przyszłym roku. Firma chciałaby uruchomić demonstracyjną linię produkcyjną "celulozowego bio-kompozytu". Jeśli to się powiedzie, będzie to bardzo poważny sygnał, że przełom jest blisko.

Co ważne, w pracę FibriTech wierzą inwestorzy. Tylko bardzo niewielką kwotę zapewniło nasze państwo. Według szacunków firmy cały projekt może pochłonąć ponad 10 mln euro, w tym 5 mln euro do etapu demonstracyjnej linii produkcyjnej.

Kim są inwestorzy? To głównie fundusze inwestycyjne. Wśród przewijających się postaci jest także Sebastian Kulczyk z programem InCredibles, którego FibriTech jest laureatem. Pieniądze - co dobrze świadczy o projekcie, skoro tylko co 50. może liczyć na dofinansowanie - dała także Unia Europejska w programie EIC Accelerator dla rozwoju przełomowych wizji deep-tech.

Finansowanie jest więc zapewnione. Przed spółką jednak jeszcze sporo wyzwań. Sam Ciamulski przyznaje, że badania nad celulozą to żmudny proces bardziej przypominający maraton niż sprint. Nawet po osiągnięciu sukcesu, przed spółką będzie sporo lat pracy. Jednak warto.

- Proszę sobie wyobrazić, że zamiast tak nieprzyjaznego środowisku naturalnemu styropianu w branży budowlanej zaczynamy wykorzystywać materiały ocieplające, czy wygłuszające z włókien celulozowych, które zachowują także sztywność konstrukcyjną i możliwość łączenia z drewnem w nowego rodzaju bio-kompozyty strukturalne. Że zaczynamy wykorzystywać w pełni biodegradowalne kompozyty celulozowo-drewniane, redukując tym samym zapotrzebowanie na zużycie pierwotnego drewna. Przyszłość należy do przyjaznych środowisku materiałów i my chcemy mieć w tym swój udział – mówi nasz rozmówca.

FibriTech jako jedyna polska firma otrzymała nominację w kategorii zrównoważony rozwój w konkursie Innovation Radar Prize 2023, który wyróżnia najlepsze innowacje w skali Europy. Co prawda pieniędzy z tego bezpośrednio nie będzie, to jednak zwycięstwo przynosi prestiż i podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności firmy.