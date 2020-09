Polska firma chemiczna chce być warta 1 miliard dolarów

Zarząd firmy Boruta-Zachem 15 września 2020 r. przyjął plany rozwoju spółki na lata 2020-2023. Jednym z głównych celów realizacji planów jest wzrost wartości grupy kapitałowej. Zgodnie z założeniami kapitalizacja Boruty-Zachemu do końca 2022 r. powinna wynieść 1 mld dolarów. Zapowiedziano także zmianę nazwy na Hub Tech.

- InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. Spółka będzie zwiększać swoją wartość poprzez dalsze zwiększenie sprzedaży istniejących produktów, sprzedaż licencji na technologie oraz opracowanie nowych produktów i rozwiązań z udziałem finansowania unijnego - przekonuje Boruta-Zachem.InventionBio rozpoczął współpracę z Perdue Agribusiness LLC, amerykańską firmą rolniczą. Wspólne działania mają dotyczyć wykorzystania w międzynarodowym przemyśle eko-produktów spółki i pionierskiej technologii biorafinacji. Obecnie trwają negocjację ws. potencjalnej sprzedaży licencji technologii i know-how bądź stworzenia z amerykańskim partnerem podmiotu joint venture.Grupa Boruta-Zachem wraz InventionBio zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości 173 mln zł, z czego dofinansowanie to 109 mln zł.

Zarząd Boruty-Zachemu zakłada, że do końca 2020 r. wartość zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektów zwiększy się do 239 mln zł, z czego na dofinansowanie przypadnie 154 mln zł.W skład grupy kapitałowej wchodzi także spółka Onlybio.life (dawniej Laboratorium Naturella), która jest właścicielem marek Onlybio (kosmetyki) oraz Onlyeco (środki pielęgnacji domu). Ambasadorką produktów Onlybio została dziennikarka Katarzyna Bosacka.Ważnym elementem nowej strategii ma być także zmiana nazwy spółki na Hub Tech.Boruta-Zachem działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych, jak prebiotyki czy nanoopatrunki.Historia spółki sięga 1894 roku, kiedy powstała pierwsza fabryka barwników Boruta w Zgierzu. W obecnych strukturach spółka działa od 2009 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch największych w Polsce firm wytwarzających pigmenty i barwniki: Boruty Kolor z Zachemem Barwniki. W 2014 roku spółka zadebiutowała na NewConnect - alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Boruta‑Zachem posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu.