Polska firma chemiczna w międzynarodowym projekcie badawczo-rozwojowym

Anwil z Grupy Orlen bierze udział w opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji zielonego amoniaku. Pozwala ona częściowo lub w pełni zastąpić gaz ziemny w procesie produkcji.

Prace nad projektem prowadzą wiodące firmy z branży chemicznej, a także jednostki badawczo-rozwojowe z 12 państw europejskich.

Zadaniem spółki jest przetestowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych.

"Anwil oraz inne wiodące firmy z branży chemicznej, a także jednostki badawczo-rozwojowe z 12 państw europejskich, połączyły siły, by opracować innowacyjną metodę produkcji "zielonego amoniaku" - ogłosił w najnowszym, kwietniowym numerze Magazyn GO!.

Technologia pomoże wyeliminować gaz z produkcji amoniaku

Jak podkreślono w artykule pt. "Zielony" amoniak", opublikowanym w wewnętrznym periodyku Grupy Orlen, "technologia pod nazwą HySTrAm może częściowo lub w pełni zastąpić gaz ziemny w procesie produkcji amoniaku". "Kluczowym zadaniem włocławskiej spółki jest przetestowanie opracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych" - wyjaśniono.

Dyrektor obszaru strategii, rozwoju i innowacji Anwilu Łukasz Grabiński, cytowany w publikacji, ocenił, że projekt HySTrAm realizuje m.in. strategiczny cel zrównoważonego rozwoju tej spółki. Zaznaczył przy tym, że "uczestnictwo w konsorcjum badawczym wspiera także tworzenie relacji naukowych i biznesowych oraz buduje doświadczenia w pracy w dużym międzynarodowym zespole".

Koszt prac nad innowacyjnym projektem pokryją fundusze unijne

"Nie bez znaczenia jest również fakt, że koszt prac badawczo-rozwojowych oraz demonstracji technologii jest w pełni finansowany z funduszy europejskich" - powiedział Grabiński.

Jak wyjaśniono w artykule, "założeniem projektu HySTrAm jest opracowanie metod transformacji wodoru w amoniak, przy uwzględnieniu aspektu dekarbonizacji sektora energetycznego". "W ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji (2021-2027) Horyzont Europa konsorcjum pozyskało dla projektu HySTrAm 5,7 mln euro na realizację prac badawczo-rozwojowych" - podał Magazyn GO!.

W publikacji wskazano jednocześnie, że celem projektu jest stosowanie "zielonego" amoniaku w przemyśle niskoemisyjnym oraz "w przełomowych technologiach w obszarze magazynowania wodoru". "Europa dąży do tego, by zostać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Zdaniem Komisji Europejskiej, odnawialne paliwa bezwęglowe nie są jeszcze konkurencyjne cenowo w porównaniu do paliw kopalnych" - podkreślono w artkule periodyku Grupy Orlen.

Jak wspomniano, "w tym kontekście +zielony+ amoniak - amoniak jest źródłem wodoru, a ponieważ jest to ciecz, jest łatwiejszy w przechowywaniu i transporcie w porównaniu do wodoru - jest niezbędny do dekarbonizacji europejskiego systemu energetycznego w przyszłości".

"Strategia Unii Europejskiej, dotycząca integracji systemu energetycznego podkreśla znaczenie stworzenia europejskiego ekosystemu wodorowego. W następnym kroku istotne będzie zwiększenie skali produkcji wodoru, a także udoskonalenie infrastruktury, pozwalającej na szeroki dostęp do tego surowca na poziomie europejskim" - zaznaczono w publikacji Magazynu GO!.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Anwil wytwarza również amoniak, który jest niezbędny do produkcji saletry amonowej i saletrzaku, a także kwasu azotowego i wody amoniakalnej.

Od 2018 r. Anwil jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego - organizacji zrzeszającej podmioty zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców i półproduktów niezbędnych do ich wytwarzania.