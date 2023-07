Polska firma ma ekosposób na bioodpady

Polski startup Biostra opracował przełomowe rozwiązanie, które pozwala przetwarzać bioodpady. Zamiast wysyłać je do kompostowni - potrafi zrobić z nich nawóz, który może z powodzeniem wzbogacać glebę. Co więcej, jest to metoda całkowicie naturalna.

Już niebawem polski startup uruchomi pierwszą linię produkcyjną, gdzie bioodpady zamieni w nawóz, dzięki całkowicie naturalnym składnikom.

Polski rynek jest bardzo zainteresowany takim rozwiązaniem, bowiem wiele podmiotów chce się pozbyć bioodpadów.

Zyskają również rolnicy, którzy od Biostry będą mogli kupić nawóz regenerujący glebę na długie lata.

Biostra to laureat konkursu EEC Startup Challenge - organizowanego przez grupę PTWP, w kategorii Environment (środowisko naturalne).

Nad innowacyjnym rozwiązaniem firmy pracował przez wiele lat profesor Jean Diatta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie kieruje Katedrą Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska. Jest on jednym z założycieli startupu.

Opracował specjalną formułę, nad którą pracował przez wiele lat, jednak szukał sposobu, żeby ją skomercjalizować. Około 3 lata temu projektem zainteresowali się Marcin Motyka wraz z Pawłem Klimkiem i Kazimierzem Strzyżewskim. Są oni członkami grona założycielskiego firmy i obecnie pełnią funkcje w zarządzie spółki.

Formuła Biostry pozyskała inwestora, który zdecydował się ją skomercjalizować

- Przez prawie 2 lata badaliśmy, czy rynek wykaże zainteresowanie naszym rozwiązaniem, ponieważ wówczas nie posiadaliśmy wiedzy na temat takich możliwości - mówi Marcin Motyka w rozmowie z WNP.PL.

Gdy okazało się, że technologia Biostry działa, nadeszła kwestia finansowania, aby móc wprowadzić ją na rynek. Zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów było duże, ponieważ dotychczas główną metodą utylizacji bioodpadów było ich kompostowanie.

- Na początku prowadziliśmy rozmowy z różnymi firmami w celu pozyskania funduszy na komercjalizację naszego pomysłu. W końcu znaleźliśmy partnera, który był przekonany o potencjale naszej technologii i postanowił ją wdrożyć. Chciał wejść do branży odpadów, ale z innowacyjnym rozwiązaniem. Wspólnie zaczęliśmy prace nad dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności i uzyskaniem odpowiednich decyzji, aby w przyszłości móc uruchomić pierwszą linię technologiczną - tłumaczy Motyka.

Polski startup zamienia bioodpady w nawóz w zaledwie 7 minut

Główną zaletą całego rozwiązania jest szybkość przetwarzania bioodpadów na nawóz - cały proces wynosi mniej niż 7 minut. Co więcej, rozwiązanie Biostry nie wymaga użycia chemii oraz wysokiej temperatury, a także całkowicie eliminuje uciążliwy dla społeczeństwa nieprzyjemny zapach. Całość realizowana jest zgodnie z wizją firmy: z natury, naturalnie, dla natury.

Firma posiada dwa patenty na swoje rozwiązania, jednak najistotniejsze składniki mieszanki są ściśle chronione, gdyż to właśnie w nich kryje się sekret umożliwiający osiągnięcie pożądanego efektu.

- Do odpadów dołączamy odpowiednio dobraną mieszankę składników, w tym nasz specjalny dodatek, który nazywamy "koncentratem", który umożliwia pełne przetworzenie bioodpadów w nawóz. Wszystkie używane przez nas dodatki są naturalne - zapewnia Marcin Motyka.

Technologia jest w pełni zgodna z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego, gdyż na żadnym etapie przetwarzania nie powstają dodatkowe odpady. Wszystko, co trafia do Biostry, jest z powrotem zwracane do środowiska.

Nawóz, który powstaje w wyniku całego procesu, jest bogaty we wszystkie pierwiastki, które są niezbędne dla gleby, dając jej w pewnym sensie drugie życie. W obliczu intensywnych upraw gleby ulegają degradacji i wyjałowieniu, co prowadzi do mniejszej żyzności plonów niż kiedyś. Sytuację dodatkowo pogarsza występowanie zjawiska, jakim jest susza.

- Chcemy wpływać na glebę naszym produktem w sposób regenerujący i stymulujący, aby zapewnić żyzność i stabilność plonów długookresowo, w przeciwieństwie do nawozów sztucznych, które działają jak energetyki - dają szybki, chwilowy efekt, ale negatywnie wpływają na stan gleb i przyszłe zbiory - mówi Motyka.

Pierwsza linia produkcyjna Biostry ruszy już w ostatnim kwartale tego roku

Na razie Biostra testowała swoje rozwiązanie, ale już niebawem wejdzie z nim na rynek.