Polska firma zbuduje w Jordanii fabrykę zielonego amoniaku

Polska Hynfra i jordańska Fidelity Group utworzyły spółkę Jordan Green Ammonia, która chce zbudować fabrykę zielonego amoniaku w specjalnej strefie ekonomicznej Aseza w jordańskiej Akabie.

Hynfra i Fidelity Group chcą zbudować w Jordanii zakład syntezy odnawialnego amoniaku, farmy fotowoltaicznej o mocy 530 megawatów, magazynu energii, elektrolizera i stacji odsalania wody morskiej.

Roczna produkcja amoniaku w takim zintegrowanym zakładzie ma wynieść między 100 a 200 tysięcy ton.

Część ekologicznego surowca zostanie sprzedana na lokalnym rynku, większość będzie eksportowana do krajów Unii Europejskiej.

Amoniak jest podstawowym składnikiem produkcji nawozów. Obecnie produkuje się go głównie z tzw. szarego czy też wysokoemisyjnego wodoru, czyli pozyskiwanego z gazu lub węgla. Sposobem na ograniczenie emisji w przemyśle, zwłaszcza nawozowym, jest więc zielony, czyli zeroemisyjny amoniak wytwarzany przy pomocy odnawialnych źródeł energii.

Polski sposób na obniżenie kosztów produkcji zielonego amoniaku

Barierą wciąż są tu jednak koszty, gdyż - jak na razie - produkcja zielonego amoniaku jest znacznie droższa niż tego szarego. Tu z rozwiązaniem przychodzi Hynfra.

Polska firma projektuje i rozwija instalacje do produkcji i wykorzystania odnawialnego wodoru i amoniaku, zielonej energii oraz odnawialnych źródeł ciepła. Produkowany w takich zintegrowanych zakładach zielony amoniak ma być o wiele tańszy i łatwej dostępny.

Hynfra w tej chwili pracuje nad kilkunastoma międzynarodowymi projektami dotyczącymi zielonego amoniaku. W realizacji są trzy - w Portugalii, Omanie i Polsce. Teraz polska firma utworzyła spółkę z Fidelity Group, której celem jest budowa zakładu produkcji zielonego amoniaku w Jordanii.

W Jordanii powstanie fabryka zielonego amoniaku, który trafi także do UE

Projekt przewiduje budowę zakładu syntezy odnawialnego amoniaku, farmy fotowoltaicznej o mocy 530 megawatów, magazynu energii, elektrolizera i stacji odsalania wody morskiej. Roczna produkcja amoniaku ma wynieść między 100 a 200 tysięcy ton. Część zostanie sprzedana na lokalnym rynku, większość będzie eksportowana do krajów UE.

Cały projekt będzie w pełni niezależny energetycznie i zeroemisyjny. Poza amoniakiem produkowana będzie też zielona energia, zielone ciepło, wodór i tlen, para przemysłowa etc.

- Cieszymy się z tej międzynarodowej współpracy. Obie strony wnoszą do nowej spółki swoje unikalne kompetencje. Fidelity ma wielkie doświadczenie w zakresie budowy zakładów chemicznych oraz wiedzę z zakresu inżynierii wodorowej. Hynfra to partner z ogromnym zapleczem kompetencyjnym, unikalną wiedzą i kontaktami w obszarze zielonego wodoru i amoniaku - mówi Marlena Krohn, dyrektorka generalna Hynfry, wiceprezeska Jordan Green Ammonia.

Fidelity Group zarządza inwestycjami w sektorze przemysłowym, w branżach: naftowej i chemicznej, współpracuje z czołowymi producentami i dostawcami surowców energetycznych, ropopochodnych i petrochemikaliów w regionie MENA (z ang. Middle East-North Africa, czyli Bliski Wschód i Afryka). Na koncie ma budowę m.in. kompleksu chemicznego Hydrogen Fluoride Plant w Abu Dhabi. Jej oddziały znajdują się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Jordanii.

- Nasz jordański projekt ma szansę odegrać ogromną rolę w dekarbonizacji światowego rynku amoniaku. W ciągu kilkudziesięciu lat zostanie on całkowicie zastąpiony amoniakiem odnawialnym. Jednocześnie do 2050 roku popyt na produkcję amoniaku wzrośnie niemal czterokrotnie. Jesteśmy częścią tej rewolucji - mówi Wael Suleiman, założyciel Fidelity Group i prezes zarządu Jordan Green Amonia.

Fabryka ma ruszyć w przeciągu pięciu lat. Zakład będzie zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej Aseza, która przyciągać chce firmy z sektora nawozów i paliw morskich. Dodatkowo ta lokalizacja gwarantuje dobre warunki klimatyczne i bliskość portu w Akabie, co ułatwia logistykę transportu wytworzonych produktów.

- Jesteśmy pełni optymizmu w związku z szczególnie z możliwościami produkcji zielonego amoniaku w Jordanii. Dzięki bliskości portu Akaba, transport naszych produktów będzie łatwy i efektywny, co pozwoli nam dotrzeć zarówno na lokalne rynki, jak eksportować do innych regionów, w tym do Europy. Jordania ma znakomite warunki słoneczne i mocno stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii. Obecnie kraj kończy opracowanie swojej strategii wodorowej, co idealnie zbiega się z naszą inwestycją - mówi Tomoho Umeda, prezes Hynfry.