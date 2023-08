Polska Grupa Zbrojeniowa domaga się 10 mln zł. Chodzi o Nitro-Chem

Grupa PGZ, w skład której wchodzi zakład produkcji trotylu Nitro-Chem, zaprotestowała przeciwko publikacjom portalu Onet w sprawie nielegalnego składowania szkodliwych odpadów chemicznych.

Według portalu Onet toksyczne odpady Nitro-Chemu były wylewane do wód i zakopywane w ziemi, a spółka już w połowie 2020 roku miała wiedzieć, że trafiały tam, jak i również na dzikie składowiska.

Onet uważa, że Nitro-Chem nie zrobił z tym nic do dziś, a proceder może dotyczyć nawet tysiąca ton odpadów. Zanieczyszczenia pochodzące z firmy mają powodować raka, zmiany genetyczne i wady płodu.

PGZ tłumaczy, że Nitro-Chem nie ponosił odpowiedzialności za składowanie odpadów

Grupa PGZ zarzuca jednak Onetowi kłamstwa i - jak tłumaczy na swojej stronie - "seria artykułów dotycząca Nitro-Chem S.A. w kontekście nielegalnego procederu składowania odpadów przez nieuczciwych kontrahentów w ocenie PGZ S.A. stanowi kolejny element kampanii wymierzonej w polski przemysł zbrojeniowy".

Według PGZ "autorzy publikacji postanowili poprzez serię kłamstw i manipulacji uderzyć w dobre imię spółki i jej pracowników, stawiając zarzuty w zakresie gospodarki odpadami, celowo nie zauważając zmian w polskim porządku prawnym. Jest to o tyle istotne, że problem nielegalnych składowisk i gromadzonych na nich odpadów, co trzeba podkreślić, pochodzących z wielu różnych źródeł, dotyczy właśnie okresu sprzed zmiany ustawy o odpadach".

PGZ zaznacza, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 6 września 2019 r., pełna odpowiedzialność za transport i utylizację spoczywała na odbiorcy odpadów, a nie na podmiocie, który je generował.

Jak tłumaczy spółka, jest to o tyle istotne, że problem odpadów poprodukcyjnych odnalezionych na nielegalnych składowiskach dotyczy właśnie okresu sprzed zmiany ustawy.

Polska Grupa Zbrojeniowa pozywa Onet i żąda 10 mln złotych

"Spółka, tak jak inne podmioty, jest w tych sprawach poszkodowana, a próby obarczania jej skutkami nielegalnego procederu są bezpodstawne i mają głównie na celu zaszkodzić wizerunkowi spółki, podobnie jak zrzucanie na zakład współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Co należy podkreślić, publikowane przez portal Onet zdjęcia uszkodzonych zbiorników z toksynami, wskazujące rzekomo na własność Nitro-Chemu, w rzeczywistości nie należą do spółki, o czym portal Onet już nie informuje. To również należy uznać za celowe i świadome wprowadzanie czytelników portalu Onet w błąd" - czytamy na stronie PGZ.

To jednak nie wszystko, bowiem PGZ zamierza podjąć kroki prawne przeciwko Onetowi i idąc na drogę sądową, chce wnieść o wypłatę odszkodowania w wysokości 10 milionów złotych.