Wraz z uruchomieniem Polimerów Police, nasz kraj zyskał drugi gazoport. Jednak obiekt zlokalizowany przy nowych instalacjach dość znacząco różni się od terminalu LNG w Świnoujściu.

Policki gazoport to część nowego łańcucha produkcyjnego spółki.

Terminal jest kluczowy dla zagwarantowania dostaw do nowych instalacji Polic.

Obiekt może przyjmować statki nawet o długości 220 metrów.

Polimery Police to największa od dekad inwestycja w polskiej chemii. Jej elementem jest budowa gazoportu. Dlaczego on w ogóle powstał?

Własny terminal gazowy daje spółce niezależność

- Morski Terminal Gazowy znajduje się na początku łańcucha produkcyjnego realizowanego w kompleksie Polimery Police. Tu przyjmowane są dostawy surowców niezbędnych do produkcji zarówno produktu pośredniego, jak i końcowego - wyjaśnia WNP.PL Andrzej Niewiński, prezes Grupy Azoty Polyolefins.

To nie koniec, bo jak dodaje nasz rozmówca: "inwestując m.in. w nabrzeże, zbiorniki magazynowe oraz całość infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej w Morskim Terminalu Gazowym, spółka zapewniła sobie całkowitą niezależność od zewnętrznych firm realizujących dostawy ładunków propanu i etylenu, niezbędnych w produkcji".

- Można zatem powiedzieć, że znaczenie Morskiego Terminalu Gazowego dla Polimerów Police jest tak samo kluczowe, jak istnienie pozostałych instalacji, które w całości tworzą całkowicie niezależny organizm produkcyjny - dodaje menadżer.

Nasz rozmówca podkreśla, że obiekt jest terminalem wyładunkowym, który przyjmuje propan i etylen transportowane drogą morską w postaci ciekłej.

- Następnie ładunki są magazynowane w zbiornikach naziemnych i dalej, po uzyskaniu podczas procesu odpowiednich temperatur i ciśnienia, przesyłane do instalacji odwodornienia propanu i polimeryzacji propylenu - tłumaczy Niewiński.

Nowy gazoport może przyjmować całkiem spore statki

Gazoport w Policach zlokalizowany jest około 25 km w linii prostej na południe od terminala LNG w Świnoujściu.

To, co różni obydwa obiekty, to między innymi wielkość statków, które do nich mogą zawijać. Terminal w Świnoujściu może przyjmować jednostki o długości nawet 300 metrów. W przypadku Polic gazowce są mniejsze, ale nie oznacza to wcale, że małe.

Terminal gazowy Grupy Azoty Polyolefins posiada nabrzeże o łącznej długości 280 metrów, zaprojektowane i zbudowane zgodnie z założeniami dla jednostek o długości całkowitej 100-220 metrów.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego w Kanale Polickim oraz obszaru od nabrzeża do toru wodnego, Morski Terminal Gazowy może przyjąć jednostki o dopuszczalnym zanurzeniu do 11,00 metrów i maksymalnej szerokości 32,30 metra.

W pełni uniezależnia to polickie zakłady od innych portów. Co więcej, własny port jest dużym atutem. Po pierwsze transport morski jest najtańszy, po drugie wpływ czynników zewnętrznych na dostawy poprzez port są mniejsze. Warto zresztą dodać, ze obecnie najczęściej nowe instalacje chemiczne powstają najczęściej w zakładach z wygodnym dostępem do transportu wodnego.

Takim atutem dysponują np. dwa główne europejskie centra produkcyjne największego koncernu chemicznego na świecie - niemieckiego BASF. Zakłady w Ludwigshafen zlokalizowane są nad Renem, a te w Antwerpii nad Skaldą, zaledwie 20 km od ujścia tej rzeki do Morza Północnego.

Ile ładunków będzie miesięcznie przyjmowane w nowym gazoporcie? Zgodnie założeniami projektowymi planuje się przyjmowanie 2-3 ładunków propanu miesięcznie i 1 ładunku etylenu kwartalnie. W przyszłości policki gazoport może być zagospodarowany jeszcze bardziej.

- Zakładamy, że w przyszłości, z uwagi na swoją lokalizację i możliwości techniczne, nabrzeże będzie wykorzystywane np. celem zapewnienia ciągłości dostaw gazu także dla innych podmiotów - mówi portalowi WNP.PL prezes Niewiński.