Polska największym eksporterem świec wśród krajów UE

Polska jest największym eksporterem świec wśród krajów UE - podaje Eurostat.

W 2022 roku Polska wyeksportowała świece o wartości 922 mln euro (38 proc. całkowitego eksportu świec pod względem wartości), wyprzedzając Holandię (246 mln euro, 10 proc.) i Niemcy (205 mln euro, 8 proc.).

Eurostat podaje, że prawie jedna trzecia unijnego eksportu świec do krajów spoza UE trafiła do Wielkiej Brytanii (159 mln euro). Pozostałe kierunki eksportu to Stany Zjednoczone (80 mln euro) i Szwajcaria (72 mln euro).