Dzięki systemowi SENT w transgranicznym transporcie odpadów, Polska przestała być śmietniskiem Europy - podkreślił w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Na 17 tys. kontroli przewozu odpadów w 840 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa. W systemie tym monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski; przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium naszego kraju; przewóz towarów rozpoczynający się poza naszym terytorium i kończący się na terytorium Polski.

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT objęto przewóz dwóch nowych grup towarów - rozpuszczalników i rozcieńczalników oraz odpadów.

Wiceminister Jacek Ozdoba ocenił podczas poniedziałkowej konferencji, że system SENT, to "realne uszczelnienie granic Polski w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów". Dodał, że chodzi o zwalczanie przestępczości polegającej na nielegalnym wwozie odpadów do kraju.

Ozdoba zauważył, że od startu SENT liczba przeprowadzonych kontroli dot. odpadów w ciągu roku "była gigantyczna" i dzięki tym działaniom "Polska przestała być śmietniskiem Europy".

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w ub.r. liczba zgłoszeń przewozu odpadów sięgała ponad 130 tys. Przeprowadzono też ponad 17 tys. kontroli przewozu odpadów, w 840 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.