Polska razem z Unią żegna jednorazowe plastiki

Coraz mniej czasu dzieli nas od wejścia w życie dyrektywy SUP. Pod tą nazwą kryje się prawdziwa rewolucja w gospodarowaniu drobnymi przedmiotami z tworzyw sztucznych. Część z nich na trwałe zniknie.

Importerzy też

Jak zaznacza, w szczególnie trudnym położeniu mogą znaleźć się firmy, które zachęcane do rozwijania i poszerzania zakresu swojej działalności, zdecydowały się na zakup specjalistycznych maszyn produkcyjnych, służących do wytwarzania produktów z wycofywanych lub ograniczanych grup.- Tego rodzaju inwestycje wiążą się z dużym obciążeniem finansowym dla firm, które podejmują je w nadziei przyszłych zysków związanych ze zwiększeniem produkcji. W momencie wejścia w życie nowego prawa zadanie to może być utrudnione lub nawet niemożliwe - dodaje Szyman.Należy również pamiętać, że część parku maszynowego nie zdąży się zamortyzować przed wejściem w życie nowych unormowań, co dla firm, uprzednio zachęcanych do inwestowania w nowe maszyny, będzie na pewno dodatkowym obciążeniem.Choć znane są ogólne wytyczne związane z realizacją postanowień dyrektywy Single Use Plastics, znaczący wpływ na praktyczne skutki jej stosowania będą miały przyjęte regulacje krajowe. Brak informacji na temat kierunku oraz konkretnych decyzji, co do wykładni dość szerokich pojęć zawartych w tekście dyrektywy, jest źródłem największej części obaw wśród całego środowiska związanego z rynkiem tworzyw sztucznych w Polsce.- Największym lękiem polskich przedsiębiorców jest to, że na cztery miesiące przed planowanym wejściem w życie przepisów dyrektywy nie wiedzą jeszcze, czego mają się obawiać i na co przygotować - dodaje Szyman.Przy wprowadzaniu nowych przepisów zawsze rodzi się także obawa, że faktycznie obniżają one konkurencyjność firm europejskich. Pod rygory nowego prawa producenci spoza wspólnoty często bowiem nie podpadają. A jak jest to w przypadku dyrektywy SUP?- Mechanizmy prawne zastosowane w Dyrektywie Single Use Plastics swoim działaniem obejmują nie tylko producentów, których siedziby znajdują się na terytorium Unii Europejskiej, ale także wszystkie inne podmioty, które poprzez swoje działanie chciałyby wprowadzać wymienione w treści aktu produkty na rynek krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, czyli importerów - wyjaśnia Szyman.