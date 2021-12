Polska szczepionka na Omikrona. Mabion realizuje już kontrakt

Mabion, polska firma rozwijająca przeciwciała monoklonalne, realizuje kontrakt z firmą Novavax, której szczepionka przeciw COVID-19 uzyskała pozytywną rekomendację Europejskiej Agencji Leków i została dopuszczona do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka jest producentem głównego składnika szczepionki o nazwie Nuvaxovid, wykazującej skuteczność wobec nowych odmian koronawirusa.

Na nowe odmiany wirusa

Technologia białek rekombinowanych

Preparat NVX-CoV2373 został stworzony w oparciu o połączenie technologii nanocząsteczek i antygenu odpowiadającego białku S koronawirusa, jak też opatentowanego adjuwantu Matrix-M opartego o saponinę, pobudzającego odpowiedź immunologiczną i wywołującego produkcję wysokiego poziomu przeciwciał. Z badań klinicznych wynika, że szczepionka Novavax jest bezpieczna, dobrze tolerowanai posiada wysoką, ponad 90-proc. skuteczność w ochronie przed objawami COVID-19 – poinformował Mabion.Największe badanie kliniczne III fazy, którego rezultaty zostały opublikowane niedawno w New England Journal of Medicine, wykazało 90,4 proc. skuteczności przeciwko zachorowaniom na COVID-19 o dowolnym nasileniu oraz 100-proc. ochronę przed umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19.Skuteczność względem nowych odmian wirusa wyniosła 92,6 proc. i nie różniła się od ogólnych wyników. Działania niepożądane po przyjęciu szczepionki były w większości łagodne lub umiarkowane i utrzymywały się średnio przez jeden dzień albo krócej.Antygen białkowy wytwarzany przez Mabion jest elementem globalnego łańcucha produkcyjnego firmy Novavax. Szczepionka Novavax została już zatwierdzona do użytku w Indonezji i Filipinach, a Światowa Organizacja Zdrowia - WHO zatwierdziła szczepionkę wytwarzaną wspólnie z Serum Institute of India pod nazwą Covovax, do stosowania w sytuacjach awaryjnych.Zostały także złożone wnioski o rejestrację w innych krajach, m.in. w Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według zapowiedzi, Novavax planuje jeszcze w tym roku złożenie wniosku do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków - FDA o rejestrację szczepionki na terenie USA.Czytaj: Mabion buduje drugą fabrykę szczepionek przeciw COVID-19 Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). Działalność obejmuje zarówno fazę projektowania leku, jak i dobór technologii ekspresji białek, ich oczyszczania, działania produkcyjne w standardzie GMP (uzyskiwanie Substancji Czynnych „Drug Substance” oraz Produktów Gotowych „Drug Product”).Najbardziej zaawansowany projekt spółki to MabionCD20, lek biopodobny do MabThera (Rituximab) ze wskazaniami terapeutycznymi dla chłoniaków nieziarniczych, białaczek i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).Od momentu podpisania w październiku br. kontraktu z Novavax na komercyjne wytwarzanie szczepionki na COVID-19, polska spółka rozwija i rozszerza swoją istniejącą platformę o działalność w zakresie CDMO - usługi kontraktowego rozwoju, produkcji GMP oraz usług analitycznych GMP/GLP.Mabion jest spółką publiczną, notowaną od 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu mWIG40