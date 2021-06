Polska szczepionka przeciw COVID-19. Mabion dostał drugie zlecenie

Mabion, polski producent leków opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych, poinformował, że 23 czerwca 2021 roku otrzymał drugie zlecenie w ramach umowy ramowej na produkcję antygenu do szczepionki przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Trwają negocjacje dotyczące potencjalnej umowy produkcyjnej, na mocy której spółka z Konstantynowa Łódzkiego mogłaby wytwarzać dla Novavaksu na skalę komercyjną substancję czynną kandydata na szczepionkę o roboczej nazwie NVX-CoV2373.

90-proc. skuteczność

Jednocześnie polska firma informuje, że zawarcie umowy produkcyjnej nadal wymaga doprecyzowania przez strony uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych i harmonogramowych. Uzależnione jest też przede wszystkim od pozytywnego zakończenia realizacji pierwszego zamówienia o charakterze technicznym. W związku z tym podpisanie SOW#2 nie przesądza o tym, czy umowa produkcyjna zostanie finalnie zawarta. W przypadku, gdyby umowa produkcyjna nie została zawarta, zamówione surowce do produkcji będą przekazane Novavaksowi lub rozliczone w formie pieniężnej.Obecnie w zakładzie wytwórczym firmy Mabion w Konstantynowie Łódzkim trwa kolejna faza testów do rozpoczęcia pierwszej w kraju produkcji antygenu do szczepionki przeciw COVID-19. Przedstawiciele spółki deklarują, że zamiarem jest, aby produkcja komercyjna w zakładzie rozpoczęła się w tym roku. Mabion może więc stać się pierwszą polską firmą, która włączy się w globalny proces produkcji niezbędnej ilości szczepionek przeciw COVID-19.- Trwające od trzech miesięcy w Konstantynowie Łódzkim procesy w zakresie transferu technologii przebiegają zgodnie z planem. W ostatnich tygodniach z sukcesem przeszliśmy zlecony przez Novavax audyt GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej, który został przeprowadzony przez niezależny podmiot z USA. Naszym celem jest jak najszybsze podpisanie umowy, aby produkcja komercyjna w naszym zakładzie rozpoczęła się jeszcze w tym roku - ocenia Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabionu.Jak podkreśla, polska firma jest w stałym kontakcie z amerykańskim partnerem, który opublikował właśnie dane z szerokiego badania trzeciej fazy w USA wskazujące na 90-proc. ogólną skuteczność szczepionki przeciwko różnym odmianom wirusa oraz dobry profil jej bezpieczeństwa.- Novavax potwierdził także zamiar złożenia w trzecim kwartale tego roku wniosków o dopuszczenie szczepionki do obrotu - zaznacza Pietruszkiewicz.Wskazuje, że obecnie w skali globalnej w pełni zaszczepiono jedynie około 10 proc. populacji. Oznacza to, że zapotrzebowanie na szczepionki przeciw COVID-19 będzie bardzo duże jeszcze przez długi czas.