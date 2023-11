Grupa Azoty zanotowała bardzo słaby kwartał. Strata spółki to efekt splotu kilku czynników. Wśród nich jest napływ do naszego kraju i do Unii Europejskiej taniego mocznika.

Import taniego mocznika to także problem dla Grupy Azoty.

Konkurencja Azotów jest w lepszej sytuacji dzięki własnym zasobom gazu.

Spółce z pewnością pomogłoby dalsze obniżenie cen gazu w Europie.

W III kwartale Grupa Kapitałowa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,075 mld zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) na poziomie minus 348 mln zł. W części to efekt złej sytuacji na rynku mocznika. Ten związek chemiczny wykorzystywany jest głównie jako nawóz. Może być dostarczany do gleby pod postacią białych granulek, jednak również jako roztwór.

Największym krajowym producentem mocznika jest Grupa Azoty. Sama spółka z Puław może produkować ponad 1,2 mln ton związku.

Mocznika na świecie jest nadpodaż, Unia to łakomy kąsek

Problem w tym, że polski rynek zalewa także mocznik spoza Unii Europejskiej. Jak mówi wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski, widoczny jest wzrost podaży mocznika do Polski.

Jak to wygląda w liczbach? Dane z Eurostatu obejmują na razie pierwszych siedem miesięcy obecnego roku. Narastająco w każdym z nich w porównaniu z rokiem poprzednim import mocznika do Polski rósł. I tak o ile na koniec lipca ubiegłego roku wyniósł on około 380 tys. ton, to na koniec lipca roku obecnego to już około pół mln ton.

Co więcej, także w kolejnych miesiącach tempo importu mocznika według wstępnych szacunków analityków rosło. Nie trzeba dodawać, że importowany mocznik konkuruje z produktem krajowym.

Skąd trafia mocznik do Polski? Sporo związku wysyłają producenci azjatyccy, związek trafiający do naszego kraju pochodzi również z Bliskiego Wschodu. Widoczny jest również spory ruch na rynku unijnym.

Zagraniczna konkurencja Azotów ma własne zasoby kluczowego surowca

Dlaczego jednak importowany mocznik wypycha krajowy produkt?

Jak przyznaje wiceprezes Wadowski, importowany mocznik bywa nawet o 10 proc. tańszy niż krajowy. Oczywiście zdarzają się też partię droższego surowca - wszystko zależy od terminu dostaw i wielkości kontraktu, ale generalnie importowany związek jest znacząco tańszy.

Problem w tym, że Azoty niewiele z tym mogą zrobić. Część eksporterów to bowiem firmy mające silne zaplecze gazowe, czyli kluczowego surowca wykorzystywanego w produkcji mocznika. W praktyce więc mogą one same ustalać sobie marże na gaz, a tym samym opłacalne ceny sprzedaży mocznika.

Spółce z pewnością pomogłoby dalsze obniżenie cen gazu w Europie. Jeszcze lepsza byłaby poprawa światowej koniunktury gospodarczej. Wówczas bowiem gaz ziemny trafiałby do zakładów przerabiających go na bardziej marżowe produkty.