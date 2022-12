Polski producent rękawic notuje trudny powrót do normalności

Chińscy dostawcy rękawic medycznych dzięki rządowemu wsparciu eksportu zaniżają ceny swoich wyrobów. To bezpośrednio wpływa na rentowność biznesu prowadzonego przez polską spółkę Mercator Medical.

Mercator Medical na nowo definiuje swoje cele biznesowe w Polsce i na rynkach globalnych.

Poduszka finansowa w postaci 490 milionów złotych na razie pozwala spać spokojnie.

Rywalizacja z chińską konkurencją, która korzysta z rządowe wsparcia, jest nie do końca równa.

Cudowny okres na rynku rękawic medycznych skończył się wraz z zakończeniem kolejnych faz pandemii COVID-19. Polski producent i dystrybutor tych wyrobów - spółka Mercator Medical od kilka kwartałów próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości, która jest znacząco odmienna.

Na światowych rynkach od kilku miesięcy notowana jest duża nadpodaż rękawic medycznych

W okresie silnego zapotrzebowania na środki bezpośredniej ochrony medycznej teraz mamy do czynienia z ogromną ich nadpodażą. Drugim elementem, wpływającym na rynek jest bardzo duża obniżka cen.

- Trendy na światowym rynku rękawic diagnostycznych nie są dla nas zadowalające. Generalnie mamy do czynienia z dużą nadprodukcją. Wytwórcy zamykają część fabryk lub wykorzystują ich zdolności zaledwie w 10-20 procentach. Poza tym negatywnym zjawiskiem jest sytuacja, gdy władze chińskie stosują dopłaty do eksportu wyrobów medycznych dla lokalnych producentów. To oznacza, że są oni w stanie oferować ceny niższe od konkurencji o 15-20 procent. Niestety nie wiemy, jak długo taka sytuacja potrwa. Mogę powiedzieć, że będziemy usilnie pracować żeby poprawić wyniki operacyjne w kolejnych kwartałach, ale cieszymy się z wyników netto osiągniętych przez spółkę w ostatnim kwartale - powiedziała podczas konferencji wynikowej wiceprezes Mercator Medical Monika Żyznowska.

Mercator Medical ma swoje fabryki zlokalizowane w Tajlandii. Wykorzystanie ich mocy produkcyjnych jest wysokie, na poziomie około 80 procent z czego 70 procent kierowane jest do własnej sieci dystrybucji hurtowej. To zdecydowania poprawia rentowność, chociaż jest ona obecnie na niskim poziomie. Celem spółki jest zwiększanie wolumenów sprzedaży tak, aby rekompensować tym stosunkowo niskie ceny. Chociaż jeśli mowa jest o cenach, to obserwowana jest pewna stabilizacja co jest pozytywnym sygnałem.

Trwają aktywne działania przez zbudowaną sieć pośredników zmierzające do zwiększenia sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, które obecnie stanowią o 15 procentach przychodów netto ze sprzedaży. Nie są wykluczone nowe kontrakty w Stanach Zjednoczonych, które mogą być podpisane w początkach 2023 roku.

Poszukiwanie nowych rynków zbytu to zadanie na najbliższe miesiące

Mercator Medical miał w po trzech kwartałach 2022 roku 425 milionów złotych przychodów netto, wobec 1,449 miliarda złotych w analogicznym okresie roku minionego. Zysk netto nieznacznie przekroczył z 15,1 miliona złotych, a przed rokiem było to 442,42 miliona złotych.

Zgromadzone aktywa finansowe wynoszą około 490 milionów złotych z czego 75 procent zainwestowano w depozyty bankowe i obligacje o wysokim ratingu, zaś pozostałą część w aktywa o podwyższonym ryzyku czyli certyfikaty inwestycyjne FIZ i akcje. Zarządzaniem tymi środkami zajmuje się wyspecjalizowana w takich transakcjach spółka z siedzibą w Szwajcarii.