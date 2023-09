Polskiej chemii potrzebne są produkty, na których można lepiej zarobić

Kamil Majczak, prezes Ciechu, mówi w rozmowie z WNP.PL o perspektywach branży chemicznej i o europejskim rynku, a także o zapewnieniu firmie ekologicznej energii.

Ciech, krajowy potentat chemiczny i ważny podmiot europejskiej branży sodowej, znajduje się w gorszej fazie cyklu, ale - jak zapewnia Kamil Majczak - perspektywy są dobre.

Cykliczny biznes Cichu odczuwa osłabienie odbiorców swoich produktów - branży budowlanej, motoryzacyjnej, rolnej, czy meblarskiej. Atutem firmy jest logistyka i bliskie położenie kluczowych odbiorców.

Mimo obecnych wyzwań kontynuujemy inwestycje w przyszłą konkurencyjność - twierdzi prezes Cichu. Spółka stawia na wysoko marżowe, jakościowe produkty i ich zastosowania w nowoczesnych, wymagających branżach.

Ciech określił cele strategii środowiskowej i podjął działania w kierunku dekarbonizacji, ale to długa i kręta droga.

Rozmawiamy tuż po opublikowaniu przez Ciech wyników za pierwszą połowę roku. Spółka zanotowała stratę, co dla akcjonariuszy może być rozczarowujące. Jak pan ocenia te wyniki?

- Mierzymy się aktualnie z wieloma wyzwaniami w otoczeniu rynkowym, co widzą także akcjonariusze i analitycy zajmujący się naszą spółką. Osiągnęliśmy najlepsze możliwe wyniki w obecnej sytuacji. Uważnie zarządzamy naszą sprzedażą, optymalizując relację wolumenów i marży - spowolnienie gospodarcze przełożyło się na spadek popytu i zaostrzenie konkurencji.

Strata netto w drugim kwartale to efekt bilansowych zdarzeń jednorazowych, bez przełożenia na nasze przepływy pieniężne. Trzeba pamiętać, że nasz biznes ma charakter cykliczny, dlatego mimo obecnych wyzwań kontynuujemy inwestycje w przyszłą konkurencyjność.

Spowolnienie dotknęło całą branżę sodową, nie tylko Ciech

Czy gorsze wyniki finansowe to efekt sytuacji makroekonomicznej, np. wysokiej inflacji, czy generalnie cała branża sodowa, a więc główny biznes Ciechu, miał się gorzej?

- W obliczu wyraźnego spowolnienia na rynku cała branża sodowa notuje spadek zapotrzebowania na swoje produkty. Potwierdzają to również np. wyniki innych europejskich graczy rynkowych.

Na cały obraz składa się również to, co dzieje się u naszych głównych odbiorców. Na przykład: jeśli sektor budowlany – będący odbiorcą szkła – notuje gorsze wyniki, to w sposób oczywisty wpływa to także na nas (soda to główny surowiec wykorzystywany przy produkcji szkła - przyp. red.).

Trudności obserwują również inni nasi odbiorcy, m.in. przemysł opakowań, branża motoryzacyjna i w ogóle sektory wykorzystujące sodę. Jak już wspomniałem, nasz biznes jest cykliczny. Koniunktura w gospodarce istotnie wpływa na zapotrzebowanie na sodę, której głównym odbiorcą jest przemysł szklarski, silnie powiązany z branżą budowlaną.

Choć nie mamy wpływu na otoczenie gospodarcze, aktywnie podchodzimy do zapewnienia Grupie Ciech maksymalnej odporności na rynkowe wahania. W każdym z naszych segmentów wypracowaliśmy strategię i podjęliśmy działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu sytuacji rynkowej na nasze wyniki. Optymalizujemy proces produkcji, koncentrujemy ją w najefektywniejszych zakładach, rozwijamy także nasze portfolio produktów, idąc w górę łańcucha wartości, tam, gdzie są wyższe marże.

Chiny to największy konsument sody na świecie, ale i jej wielki producent. Połowa tego związku pochodzi z Państwa Środka. Czy nie obawia się pan, że sytuacja w Chinach niekorzystnie przełoży się na was?

- Docierają do nas różne sygnały, jednak należy podkreślić, że Chiny są dość zamkniętym rynkiem, jeśli chodzi o przepływ i rzetelność informacji, w związku z czym trudno jest wyrokować, jak obecna sytuacja może wpłynąć na nas.

Także lokalnie widać, że popyt na sodę jest zauważalnie niższy niż w zeszłym roku, zatem nie jest tak, że to Chiny decydują o tym, co się dzieje na rynku sodowym w Europie. Świadczą o tym twarde dane statystyczne, zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Do tego dochodzi jeszcze jedna ważna kwestia.

Logistyka podczas pandemii pokazała nam, że poleganie na dostawach od dalekich kontrahentów, nawet jeśli mogą oni zaproponować atrakcyjne ceny, jest obarczona ryzykiem. Ciech, jako wiarygodna i sprawdzona grupa chemiczna, ma partnerów biznesowych, którzy to doceniają i chcą kupować sodę od nas: jest to dla nich opłacalne, bo produkt zlokalizowany jest “po sąsiedzku”, a my, w ramach naszych usług, możemy także zaoferować transport.

W Europie branża chemiczna nie ma lekko, musi poprawiać konkurencyjność

Jak sytuacja Ciechu wygląda w innych segmentach?

- Segment Agro (środków ochrony roślin) boryka się z poważnymi problemami spowodowanymi najgorszą sytuacją w rolnictwie od dwóch dekad. Także segment Pianki, z powodu spowolnienia w przemyśle meblarskim, ma się wyraźnie gorzej.Widać to przy porównaniu sprzedanych wolumenów z rokiem poprzednim, ale i latami wcześniejszymi.

W końcu segment Krzemiany także ma trudno, choć dzięki poczynionym inwestycjom w nowoczesną i efektywną produkcję radzi on sobie lepiej niż zagraniczna konkurencja.

Z tego, co pan mówi, wynika, że nie jest łatwo. Ale czy problemy nie dotykają całej branży chemicznej w Europie? Wiele firm z powodu obciążeń regulacyjnych inwestuje poza Unią Europejską. Czy Ciech nie powinien się nad tym zastanowić?

- Dyskusja o presji regulacyjnej, znaczeniu ESG oraz o tym, jak regulować branżę i czy uciekać z Unii Europejskiej, trwa już od dłuższego czasu. To temat, którym firmy będą się zajmować w średnim i długim terminie. Krótkoterminowo to jednak m.in. sytuacja makroekonomiczna czy koniunktura wpływają dziś na decyzje biznesowe przedsiębiorstw. Natomiast te postanowienia nie dotyczą strategicznych zmian o często kilkuletnim horyzoncie.

Obecnie idziemy w kierunku zwiększania konkurencyjności, wzmacniania potencjału innowacji w produkcji i portfolio produktowego. Dodatkowo naszą przewagą jest to, że jesteśmy blisko biznesów odbiorców, tak jak w przypadku sody kalcynowanej i przemysłu, produkcji szkła czy pianek PUR i sektora meblarskiego. Jesteśmy ważnym elementem wielu sektorów gospodarki.

Co możecie zrobić, aby poprawić wyniki firmy jeszcze w tym roku, ale i w dłuższej perspektywie?

- To są zróżnicowane działania na wielu płaszczyznach. Po pierwsze: aktywne zarządzanie sprzedażą. W ramach segmentu sodowego pozyskaliśmy np. nowych klientów, w segmencie solnym budujemy sieć sprzedaży, aktywnie zwiększamy również wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładzie w Stassfurcie w Niemczech.

W pozostałych segmentach stawiamy na nowoczesne, zrównoważone produkty i ekspansję geograficzną uodporniającą nas na szoki na poszczególnych rynkach (Agro), efektywną energetycznie produkcję i nowe rozwiązania dla klientów (Krzemiany) czy marsz w górę łańcucha wartości i oferowanie bardziej zaawansowanych wyrobów (Pianki).

Aktywnie zarządzamy również marżą. Najlepiej widać to na przykładzie sody. Do jej produkcji konieczna jest para technologiczna, którą staramy się dostarczać z jak najbardziej efektywnych ekonomicznie, zdywersyfikowanych źródeł. Ubiegły rok był trudny pod względem cen paliw i surowców – w tym roku zaś obserwujemy już normalizację sytuacji. Jeśli taki trend się utrzyma, to również przyczyni się do stabilizacji sytuacji w naszym biznesie.

Większy asortyment wysokomarżowych produktów to coś, co pomoże branży

A co z poszerzaniem oferty produktowej? Bardziej marżowe produkty to poprawa wyników firmy.

- Zdajemy sobie sprawę, że produkty bardziej marżowe są korzystne dla naszych wyników. Dlatego też w segmencie sodowym chcemy rozwijać wytwarzanie sody najwyższej jakości nadającej się do dializ. Obserwujemy wzrost tego rynku. To opłacalne, biorąc pod uwagę, że np. soda do celów medycznych kosztuje przynajmniej dwa razy więcej od sody “zwykłej”, kalcynowanej. Będziemy się również skupiać na rynku sody dla branży spożywczej.

W biznesie solnym także koncentrujemy się na wyżej marżowym biznesie, jakim jest uzdatnianie wody za pomocą tabletek solnych. Ten rynek rośnie, bo zapotrzebowanie na dobrej jakości wodę jest dla konsumentów coraz istotniejsze.

Rośnie również segment Agro – tu także oferujemy nowe produkty i – co ważne - nie będą to formuły generyczne, lecz całkowicie nowe.

Często firmy w okresie dekoniunktury, wiedząc, że to cykliczna sytuacja, przygotowują się już jednak na lepsze czasy. Czy Ciech planuje jakieś nowe duże inwestycje?

- To inwestycje rozwojowe w różnych segmentach. Stawiamy na takie, które mają krótkie okresy zwrotu. Takimi są np. inwestycje w sodzie związane z transformacją efektywnościową. Większy wpływ na wyniki Grupy będą one miały jednak w przyszłym roku, ponieważ są wciąż na etapie realizacji.

Jakie to są inwestycje?

- Związane np. z poprawą wykorzystania zasobów i usprawnieniem procesów produkcyjnych – digitalizacja procesów produkcji (Advanced Process Control), bardziej wydajny sprzęt, jak np. turbina do produkcji prądu, lepsze kompresory, odzysk ciepła z procesów produkcji.

Czyli takie drobne rzeczy, które po zsumowaniu przynoszą całkiem spore oszczędności?

- Mam na myśli inwestycje warte nawet 20-40 mln złotych, choć oczywiście są i takie rzędu 1-2 mln zł. W sumie mówimy o dość dużych wydatkach.

Czas na własną energię? Transformacja nie będzie prostym zadaniem

Kluczową kwestią dla Ciechu jest pozyskanie źródeł czystej energii. Co w tej sprawie się dzieje?

- Oprócz transformacji mającej ograniczyć zużycie energii, w dłuższej perspektywie chcielibyśmy także zmienić nasz miks energetyczny. W tym pomoże m.in. instalacja termicznego przetwarzania odpadów w Inowrocławiu, która będzie dostarczać ciepło do zakładu w Inowrocławiu i pozwoli na ograniczenie zużycia węgla, a tym samym – na ograniczenie emisji CO2 o około 300 tys. ton rocznie.

Obecnie inwestycja jest na etapie oczekiwania na decyzję w sprawie pozwolenia środowiskowego. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w niemieckiej fabryce sody należącej do Grupy Ciech, gdzie ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów trafia do Ciech Soda Deutschland.

Jesteśmy także w fazie przygotowań projektów z zakresu spalania biomasy, fotowoltaiki - decyzje dotyczące realizacji wybranych projektów będą podejmowane w pierwszej połowie 2024 roku i pozostają uzależnione od poprawy koniunktury oraz stabilizacji sytuacji makro i surowcowej.

Specyfika produkcji sody to konieczność użycia pary technologicznej o bardzo konkretnych parametrach, więc nie wszystkie te projekty mogą być wykorzystane dla naszego największego biznesu - sodowego. Pewnym rozwiązaniem mogłyby być zmiany w samym procesie produkcji sody, wykorzystanie w nim w większym stopniu energii elektrycznej. Przyglądamy się takim rozwiązaniom i pracujemy nad nimi.

A co z atomem?

- Patrzymy z uwagą na wszystkie projekty energetyczne, które mogą pomóc nam w przyszłości istotnie zmniejszyć emisje CO2. W dłuższej perspektywie patrzymy oczywiście na atom, interesują nas przede wszystkim małe reaktory jądrowe. Rozmowy trwają, jednak z uwagi m.in. na specyfikę tematu nie będzie mowy o szybkich rozwiązaniach.

Realizując przyjętą przez Ciech strategię ESG, dążymy do dekarbonizacji i wypracowania celów net zero, ale przy tym mamy świadomość, iż wszystko wymaga czasu. Chcemy osiągnąć nasze zamierzenia, podejmując szereg inicjatyw i wdrażając różnorodne rozwiązania, nie skupiając się wyłącznie na jednym działaniu.