Polwax nie odpuszcza Orlenowi. Kolejna odsłona batalii

Polwax nie odpuszcza w wojnie z Orlenem Projekt i składa kolejny pozew przeciwko spółce. Kluczowa dla przyszłości tego jednego z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej inwestycja została przekreślona. Teraz Polwax walczy o odszkodowania.

Zarząd Polwaksu skierował jednocześnie roszczenia w stosunku do Orlenu z tytułu poniesionej szkody, na którą złożyła się rzeczywiście poniesiona strata - w maksymalnej wysokości roszczenia z tego tytułu w równowartości 100 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 181 mln zł oraz utracone korzyści - maksymalna wysokość roszczenia z tego tytułu to równowartość 50 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 90 mln zł.Czytaj więcej: Polwax pozwał do sądu Orlen Projekt o zapłatę ponad 132 mln zł Przekreślenie tej kluczowej dla przyszłości firmy inwestycji zostało uwzględnione w opublikowanej niedawno strategii firmy na lata 2020-2022.Polwax wyznaczył w niej strategiczne cele finansowe na te lata, które zakładają przychody netto ze sprzedaży powyżej 260 mln zł i zysk EBITDA ponad 17 mln zł. Ponadto spółka poinformowała o wznowieniu prac nad emisją akcji, która w związku z zawirowaniami wokół inwestycji, została jesienią 2019 r. czasowo wstrzymana.Pierwotnie środki z emisji miały posłużyć właśnie na sfinansowanie inwestycji budowy instalacji. Teraz Polwax chce je przeznaczyć na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego- Z uwagi na podjęcie decyzji o niekontynuowaniu procesu inwestycyjnego budowy i uruchomienia instalacji rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii E na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z reorganizacją realizowaną w oparciu o koncentrację produkcji parafin w Jaśle oraz na spłatę kredytu inwestycyjnego- poinformował w styczniu Polwax.Czytaj więcej: Polwax przedstawił strategię na lata 2020-2022 Firma Polwax została założona w 1999 roku, w oparciu o aktywa Rafinerii Jasło. Jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w kraju i w Europie. Ma zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach.W latach 2004-2011 spółka funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos. Na początku 2014 roku doszło do wykupu menedżerskiego, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. W tym samym roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.