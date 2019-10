Polwax przejął teren budowy megainstalacji i odkłada zatwierdzenie prospektu

Spółka Polwax - jeden z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej - przejęła od Orlen Projekt, z grupy kapitałowej PKN Orlen, teren budowy pod instalację odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie Polwax złożył do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu spółki.

Pod koniec września z inicjatywy Orlen Projekt została wszczęta procedura przekazania terenu budowy, na którym ma miejsce realizacja inwestycji. Zarząd Polwaksu poinformował, że w poniedziałek (21 października) złożył oświadczenie Orlen Projekt o zakończeniu procedury przejęcia terenu budowy i tym samym o przejęciu terenu budowy inwestycji pod nazwą: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi".



Pomimo kierowanej do Orlen Projekt korespondencji zawierającej propozycje porozumienia przejęcia terenu budowy wraz z uwagami stron, strony nie wypracowały wspólnego dokumentu potwierdzającego przekazanie przez Orlen Projekt terenu budowy i przejęcie go przez Polwax – poinformowała spółka w komunikacie.



Czytaj też: Takiego zakładu na świecie nie budowano od 15 lat. Teraz powstaje na Śląsku

Historia budowy instalacji w Czechowicach-Dziedzicach sięga 2015 roku. To wówczas firma Polwax poinformowała, że w ramach nowej strategii ma zamiar wybudować tam instalację odolejania rozpuszczalnikowego, która miałaby powstać do pierwszej połowy 2019 roku. Jak wówczas informowano, wstępna szacowana wartość tej inwestycji to 60-80 mln zł. Ponad cztery lata temu Polwax podpisał umowę z ThyssenKrupp UHDE Engineering Services na udzielenie licencji i opracowanie kompletnego projektu bazowego instalacji. Instalacja odolejenia rozpuszczalnikowego ma przerabiać około 30 tysięcy ton gaczy parafinowych. Zakład ma zatrudniać 40 osób i przestawić w znacznym stopniu produkcję Polwaksu na wysokomarżowe wyroby. Nowa instalacja ma produkowała głównie na eksport. Kiedy? Tego cały czas nie wiadomo.Firma Polwax została założona w 1999 roku, w oparciu o aktywa Rafinerii Jasło. Jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w kraju i w Europie. Ma zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. W latach 2004-2011 spółka funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos. Na początku 2014 roku doszło do wykupu menedżerskiego, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. W tym samym roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.