Polwax w I kwartale 2020 ze spadkiem sprzedaży i stratą

Firma Polwax w I półroczu 2020 roku osiągnęła blisko 65,1 mln zł mln zł przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku oznacza spadek o 13,4 proc., notując 6,7 mln zł straty netto wobec 4,9 mln zł zysku netto w I półroczu 2019 roku – wynika z raportu Polwax za I półrocze 2020.

Polwax w I półroczu 2020 roku osiągnął przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów w wysokości blisko 65,1 mln zł 077 tys. zł, co oznacza, że były na niższym poziomie niż w I półroczu 2019 roku o około 10,1 1 mln zł tj. o 13,4 proc.Polwax podał, że w I półroczu 2020 vs I półrocze 2019 przychody ze sprzedaży krajowej były niższe o 5,39 mln zł tj. o 12,5 proc. , natomiast poziom sprzedaży eksportowej obniżył się o 14,7 proc. a wartościowo był niższy o 4,72 mln zł .Spółka za I półrocze 2020 wykazała stratę z działalności operacyjnej na poziomie 7,3 mln zł natomiast w I półroczu 2019 ten wynik był dodatni i wynosił nieco ponad 6,7 mln zł, co oznacza spadek wyniku w porównaniu do I półrocza 2019 roku o prawie 14,1 mln zł- W I półroczu 2019 roku wynik na działalności operacyjnej obejmował jednakże kwotę 13 849,8 tys. zł uzyskanej gwarancji bankowej, bez uwzględniania tejże kwoty gwarancji wynik na działalności operacyjnej byłby ujemny za I półrocze 2019 roku i wyniósłby -7 081 tys. zł. Tak więc bez uwzględniania powyższego zdarzenia jednorazowego z pierwszego półroczu 2019 r. strata na działalności operacyjnej w I półroczu 2020 roku była większa o 227 tys. zł, co oznacza obniżenie o 3,2 proc.- skomentował Polwax.Polwax zanotował za I półrocze 2020 stratę netto na poziomie 6,7 mln zł. Oznacza to, że w porównaniu do I półrocza 2019 roku wynik netto zmalał o prawie 11,7 mln zł, gdyż w w I półroczu 2019 Polwax wykazał około 4,9 mln zł zysku netto.Polwax podaje, że pogorszenie wyniku netto w I półroczu 2020 w porównaniu do I półrocza 2019 wynika głównie z faktu, że w I półroczu 2019 roku wystąpiło zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wyniki spółki, tj. zwiększenie przychodów i zysku spółki o 13,8 mln zł z tytułu wpłaty gwarancji bankowej, która jak wskazała spółka w I półroczu 2019 miał również istotny pozytywny wpływ na zysk operacyjny.O jaką gwarancję chodzi? Kontrakt firmy z Orlen Projekt na wykonanie inwestycji Future ( instalacja odolejania rozpuszczalnikowego gaczu parafinowego) zawierał zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej w wysokości odpowiadającej 10 proc. wartości tej umowy brutto, tj. do kwoty około 13,8 mln zł. W kwietniu 2019 Polwax skierowała żądanie wypłaty środków objętych gwarancją do banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i otrzymała te pieniądze.