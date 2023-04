Porażka Sebastiana Kulczyka. Jego spółka zostaje na giełdzie

Tylko niespełna 3,73 mln akcji Ciechu skupiła w wezwaniu KI Chemistry. To zaledwie 7,08 proc. akcji chemicznego potentata. Tymczasem większościowy akcjonariusz chciał skupić całość akcji.

KI Chemistry skupi akcje, które chcieli sprzedać odpowiadający na wezwanie.

Spółka Sebastiana Kulczyka zapłaci za nie nieco ponad 200 mln zł.

Ciech nadal będzie notowany na GPW.

- Spółka z grupy Kulczyk Investments, będąca większościowym akcjonariuszem Ciech S.A., nabyła w ramach wezwania 3.729.852 akcji chemicznej spółki, stanowiących 7,08 proc. kapitału zakładowego. Tym samym udział KI Chemistry w Ciech wzrósł z dotychczasowych 51,14 proc. do 58,22 proc. – podała chemiczna spółka.

KI Chemistry skupiło stosunkowo nieiwele akcji Ciechu

Tym samym wezwanie zakończyło się spektakularnym fiaskiem. Wpływ na to miała przede wszystkim cena. Początkowo KI Chemistry zaoferował w wezwaniu 49 zł za każda akcję firmy. Po tym, gdy okazało się, że odzew jest znikomy, ofertę podwyższono do 54,25 zł.

Jednak i to nie skusiło ogromnej większości obecnych posiadaczy akcji Ciechu. Co kluczowe przeciwne takiej wycenie akcji w wezwaniu były fundusze inwestycyjne, kontrolujące około 20 proc. akcji Ciechu.

Koszt zwiększenia przez KI Chemistry liczby posiadanych akcji wyniósł 202,3 mln zł.

- KI Chemistry podjęła decyzję o nabyciu w ramach wezwania wszystkich akcji objętych zapisami, pomimo nieziszczenia się warunków określonych w treści wezwania - informuje spółka.

Transakcja nabycia akcji przez KI Chemistry w ramach wezwania została przeprowadzona na GPW 20 kwietnia, a jej rozliczenie nastąpi w piątek 21 kwietnia.

Mały kroczek do odpuszczenia warszawskiej giełdy

Ogłaszając wezwanie na początku marca, KI Chemistry zamierzała nabyć wszystkie akcje Ciechu, będące w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy, by następnie wycofać spółkę z obrotu giełdowego. KI Chemistry uważa bowiem, że utrzymywanie statusu spółki publicznej w dłuższym terminie ogranicza możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmiany rynkowe

Co oznacza w praktyce skupienie 7,08 proc. akcji Ciechu dla KI Chemistry? Obecnie niewiele. Jednak jeśliby firmie udało się porozumieć z funduszami, mogłaby przekroczyć 75 proc. akcji a to już pozwala na niemal dowolne kształtowanie statutu spółki i byłoby świetnym przyczynkiem do faktycznego opuszczenia przez Ciech giełdy.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.