Prawie 2,2 mld zł dopłat do zakupu nawozów

Blisko 355 tys. rolników otrzymało do 4 października br. łącznie 2,2 mld zł z tytułu pomocy do zakupu nawozów mineralnych - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych można było składać do 31 maja 2022 r. Wypłatę pieniędzy ARiMR rozpoczęła 11 lipca. Do wtorku, 4 października, wsparcie otrzymało 355 tys. rolników.

Dofinansowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm.

Po pierwszepod uwagę brano określone stawki do hektara: 500 zł dla upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) i 250 zł w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Po drugie, obliczano różnicę w cenach nawozów między 1 września 2021 r. i 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w pierwszym z wymienionych okresów wyliczano wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot wybierano tę mniejszą jako właściwą stawkę dofinansowania - wyjaśniła ARiMR.

Łączna kwota wypłaconej rolnikom do 4 października pomocy do zakupu nawozów mineralnych wyniosła 2,2 mld zł.

