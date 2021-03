Prezes GA Polyolefins: Jesteśmy na półmetku inwestycji Polimery Police

Jesteśmy na półmetku inwestycji Polimery Police. Rynek polipropylenu jeszcze przez wiele lat będzie perspektywiczny - powiedział PAP prezes spółki GA Polyolefins Andrzej Niewiński.

W morskiej części inwestycji widać już zbiorniki na propan i etylen.

W jednostce produkującej polipropylen widać już budynek podstacji energetycznej, estakady, fundamenty betonowe pod extruder i silosy magazynowe.

Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji, która jest realizowana przez Grupę Azoty Polyolefins.

Zaznaczył, że w morskiej części inwestycji - w terminalu gazowym, oddalonym o ok. 4 km od Zakładów Chemicznych Police - widać już zbiorniki na propan i etylen (spawane są ostatnie elementy części zewnętrznej zbiorników), wieże do prac rewizyjnych na zbiornikach, fragmenty estakady pod rurociągi, którymi do instalacji PDH dostarczany będzie propan. Prowadzone są prace przy pogłębianiu toru wodnego w części kanału polickiego, za które odpowiada generalny wykonawca.

"Na jednostce PDH, w procesie odwodornienia propanu będziemy produkować 427 tys. ton propylenu rocznie jakości polimer grade. Jest także widoczna główna estakada łącząca jednostkę PDH z PP. Prowadzone są prace spawalnicze przy rurociągach wody chłodniczej, widać znacznie zaawansowaną chłodnię wentylatorową. Wylane są już fundamenty pod kluczowe aparaty i urządzenia, które będą służyły do produkcji propylenu" - powiedział Niewiński.

Dodał, że w jednostce produkującej polipropylen widać już budynek podstacji energetycznej, estakady, fundamenty betonowe pod extruder i silosy magazynowe. Na terenie przyszłej bazy logistycznej złożone jest 30 gotowych silosów (na 60) i 5 silosów blendingowych.

"Cieszy nas postęp w zakresie realizacji planu mobilizacji personelu na terenie inwestycji. Hyundai na koniec lutego raportował zatrudnienie na poziomie 3025. Nasi koreańscy partnerzy bardzo sprawnie prowadzą ten proces" - ocenił prezes spółki. Najwyższy poziom zatrudnienia przewidziany jest na przełom maja i czerwca.

Na teren inwestycji dostarczane są kluczowe aparaty i urządzenia o długim okresie wytworzenia, jest ich 23. "Osiem z nich jest już na terenie budowy, osiem kolejnych jest w drodze do Polic, dwa gotowe są do wysyłki, a pięć jest w procesie produkcyjnym" - podał Niewiński.

Przyznał, że pandemia koronawirusa wpłynęła na przebieg inwestycji. Zaznaczył jednak, że generalny wykonawca "dokłada wszelkich starań, żeby ten wpływ minimalizować", nie miał natomiast możliwości zapobieżenia opóźnieniom w realizacji zamówień u poszczególnych podmiotów.

Jak ocenił, rynek polipropylenu jeszcze przez wiele lat będzie "rynkiem perspektywicznym", co wynika m.in. ze stałego, rosnącego popytu na ten surowiec, jak również z jego wszechstronnych zastosowań w różnych branżach przemysłowych. "Będziemy produkować bardzo zaawansowane formuły, których oczekują klienci" - powiedział prezes spółki.

Podkreślił, że prognozy popytu są "dość optymistyczne"; z szacunków wynika, że w 2022-23 r. Europa stanie się importerem polipropylenu (szacowany import wyniesie prawie 3 mln ton).

"Nasz rynek docelowy to okrąg o promieniu ok. tysiąca km. Mamy tu pewną przewagę logistyczną w stosunku do innych instalacji polipropylenowych. To rynek kluczowy, na którym popyt szacujemy na 4,3 mln ton. Ze swoją produkcją dołożymy do tego 10 proc." - powiedział Niewiński.

Wskazał, że spółkę interesuje szczególnie rynek Europy Środkowej - zarówno ze względu na bliskość, jak i niewielkie różnice kulturowe, a także duży udział przemysłu samochodowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, branży opakowań, które są głównymi odbiorcami polipropylenu.

Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji, która jest realizowana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. W zakres inwestycji wchodzi: instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna, terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Generalnym wykonawcą inwestycji jest koreańska firma Hyundai Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r.