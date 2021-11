Prezes Grupy Azoty: zielona energia najpilniejszym celem

Zakładamy, że nasze inwestycje w obszarze OZE będziemy realizować głównie na własnych aktywach, w siatkach naszych fabryk. Oczywiście bierzemy pod uwagę możliwość zaangażowania się w realizację projektów zewnętrznych. Będziemy poszukiwać rozwiązań takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, czy produkcja energii z biomasy - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

- Przykładowo, w segmencie AGRO będziemy wprowadzać do naszego portfolio biodegradowalne otoczki nawozowe opracowane we współpracy z naszą niemiecką spółką Compo Expert, czy nawozy dla terenów leśnych na bazie strumieni odpadowych i fosfogipsu. Będziemy kontynuować nasze działania związane z rozwojem technik obrazowania satelitarnego wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym. Naszym celem jest również uzupełnienie portfolio produktowego o nowoczesne formuły nawozowe odpowiadające na potrzeby zrównoważonego rolnictwa, w tym m.in. linię produktów dla rolnictwa ekologicznego.Mówiąc najkrócej – chcemy być postrzegani nie jako producent nawozów, a jako dostawca kompleksowych systemów nawożenia. Chcemy proponować rolnikom nawozy zgodne z zasadami zrównoważonego rolnictwa, pomagając im jednocześnie osiągnąć ich cele produkcyjne.Oczywiście założenia Europejskiego Ładu odnoszą się do wszystkich naszych segmentów. Tylko dla przykładu wskażę jeszcze na tworzywa, gdzie rozbudowanie naszego portfolio produktowego będzie odbywać się przy zachowaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Nowe produkty będą powstawać z wykorzystaniem recyklingu odpadów - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych, jak również tych, które pozyskamy z rynku zewnętrznego. Naszym celem będzie wprowadzenie produktów tworzywowych o minimalnym wpływie na środowisko.- Energetyka „zielona” to bez wątpienia pierwszy etap w drodze do naszej zeroemisyjności. Wśród głównych celów z tego obszaru możemy wskazać dywersyfikację źródeł energii i stopniowe odchodzenie od źródeł węglowych na rzecz gazu ziemnego i źródeł ekologicznych OZE. Będziemy również wprowadzać nowe rozwiązania techniczne, w tym m.in. wykorzystywanie nowych rodzajów urządzeń o wyższej efektywności energetycznej.Zakładamy, że nasze inwestycje w obszarze OZE będziemy realizować głównie na własnych aktywach, w siatkach naszych fabryk. Oczywiście bierzemy pod uwagę możliwość zaangażowania się w realizację projektów zewnętrznych. Będziemy poszukiwać rozwiązań takich jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, czy produkcja energii z biomasy. Do 2024 roku przeprowadzimy również analizy dotyczące małych modułowych elektrowni atomowych, tzw. SMR. Byłby to krok w stronę stabilizacji naszego miksu energetycznego.Nasz najpilniejszy cel to zainstalowanie OZE, których moce w 2030 roku osiągną w przybliżeniu 300 MW. Chcemy również, aby do tego czasu średni udział OZE we własnej produkcji energii elektrycznej wyniósł minimum 40 proc.Rozważając konkretne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii musimy mieć oczywiście na uwadze jeden z najważniejszych celów ESG Grupy Azoty, czyli dekarbonizację. W ramach naszego flagowego projektu „Zielone Azoty”, w perspektywie najbliższej dekady wdrożymy własny program dekarbonizacji, inwestycyjny i technologiczny.Realizacja planowanych inwestycyjnych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli nam na obniżenie szacowanej emisji CO2 w 2030 roku dodatkowo o ponad 800 tys. ton. Całościowe nakłady inwestycyjne na projekty „zielone”, w tym dekarbonizacyjne, w tym OZE wyniosą 2,7 mld PLN. Tę kwotę traktujemy jako inwestycję, dzięki której będziemy mogli dostarczać naszym klientom nisko lub zeroemisyjne produkty, z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie.- Surowce produktowe i energetyczne to niemal 70 proc. łącznych kosztów naszej działalności. Nie da się ukryć, że w naszej branży w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych, stąd musimy koncentrować się na zwiększeniu naszych działań w zakresie wykorzystania własnych aktywów surowcowych.Tak jak w przypadku pozostałych obszarów działalności, również w przypadku strategii surowcowej będziemy stawiać na wzrost udziału zielonej energii w naszym miksie energetycznym. Również kontrola poziomu śladu węglowego surowców, które pozyskujemy od dostawców zewnętrznych, to kwestia która wymaga naszej uwagi.- Przede wszystkim musimy powiedzieć, że z naszej perspektywy innowacyjne technologie nie będą wydatkiem, ale inwestycją w naszą konkurencyjność. Liczba i obszerność regulacji związanych z Europejskim Zielonym Ładem powoduje, że aby nadążyć nad tempem zmiany, musimy nieustannie poszukiwać rozwiązań, które zoptymalizują nasz biznes i stworzą wartość dodaną dla naszych klientów. Naszym celem nie jest jedynie nadążanie za tymi zmianami, a wytyczanie trendów i osiąganie jak najlepszych wyników.Innowacje są nieodzownym elementem transformacji klimatyczno-energetycznej Grupy Azoty. Naszym celem w tym obszarze jest dostarczanie wysokiej jakości nowych i ulepszonych produktów, a także utrzymanie przewag konkurencyjnych. Aby to osiągnąć musimy być i jesteśmy przygotowani na kreowanie własnych trendów w zakresie nowych technologii.- To segment, który jest ściśle powiązany z uruchomieniem naszej flagowej inwestycji, czyli Polimery Police. Ta inwestycja to kolejny, duży, krok Grupy Azoty w kierunku dywersyfikacji działalności. Tym razem o perspektywiczny i rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu.Projekt ten pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych – nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Instalacja Polimery Police to blisko 400 nowych miejsc pracy w samej spółce oraz dodatkowe miejsca pracy w jej otoczeniu, związane m.in. z transportem polipropylenu, czy też z utrzymaniem ruchu.Jak wszyscy wiemy, wybuch pandemii zwiększył zapotrzebowanie na medyczne wyroby z tworzyw sztucznych. Ułatwiło to producentom i przetwórcom polimerów przejście przez okres zawirowań rynkowych związanych z kolejnymi falami pandemii. Zakładamy, że gdy przyjdzie czas na podsumowanie pandemii, zostaną dostrzeżone niezaprzeczalne zalety wykorzystania tworzyw sztucznych, zarówno w kontekście opakowań, środków ochrony, jak również branży medycznej. W konsekwencji wzmocnione zostaną podstawy „lokalne” i postrzeganie projektu Polimery Police.W odniesieniu do nowego segmentu Poliolefiny - jako kluczowe założenia należy tu wskazać m.in. osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej oraz obecność na rynku zaawansowanych produktów polimerowych. Celujemy również w rozwój w obszarze badawczo-rozwojowym, w tym wykorzystanie wodoru powstającego w procesie PDH.- Działania z obszaru technologii wodorowych będą stanowić jeden z filarów naszego projektu „Zielone Azoty”. Prowadzimy analizy w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE, co z jednej strony przyczyni się do ograniczenia śladu węglowego naszej produkcji, ale również pozwoli nam produkować tzw. „zielony wodór” z elektrolizerów zasilanych OZE. Dużo uwagi w zakresie technologii wodorowych kierujemy na branżę automotive. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive, stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu.Angażujemy się w wiele inicjatyw na rzecz budowy gospodarki wodorowej i już teraz mogę potwierdzić, że zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach nad regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji wodoru jako zielonego paliwa.- Grupa Azoty to jeden z europejskich liderów branży nawozowo-chemicznej. Naszą siłę buduje 15 tysięcy pracowników zatrudnionych w ponad 50 spółkach. Produkty Grupy Azoty znajdują uznanie wśród klientów na pięciu kontynentach – w obu Amerykach, Azji, Afryce oraz oczywiście Europie. Działalność skoncentrowana jest na czterech głównych segmentach – nawozach, tworzywach, chemii i energetyce. Nasze produkty wykorzystywane są w każdym strategicznym sektorze gospodarki, co oznacza, że bez udziału firm takich jak nasza nie będzie możliwe zrealizowanie celu neutralnej klimatycznie, innowacyjnej i cyrkularnej Europy.W ramach naszej strategii ESG zdefiniowaliśmy 5 kluczowych filarów, to jest: Klimat i środowisko, Zrównoważone produkty, Zrównoważony łańcuch dostaw, Najbliższe otoczenie, Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.W ramach tych obszarów podejmujemy aktywnie działania, które pomogą nam tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. Przyszłość, w której – zgodnie z naszą misją - w harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne, podnosząc jakość życia mieszkańców Europy i uczestnicząc w budowaniu jej bezpieczeństwa żywnościowego.