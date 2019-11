Prezes i wiceprezes Siarkopolu odwołani

Prezes Siarkopolu w Grzybowie (Świętokrzyskie) Trajan Szuladziński i wiceprezes Agnieszka Leszczyńska zostali odwołani ze stanowisk – poinformował rzecznik Grupy Azoty „Siarkopol” Waldemar Grzegorczyk.

W sobotę 30 listopada w Warszawie obradowała Rada Nadzorcza Grupy Azoty "Siarkopol".

"Ze swoich stanowisk zostali odwołani prezes Siarkopolu Trajan Szuladziński i wiceprezes Agnieszka Leszczyńska. Pozostali członkowie zarządu Siarkopolu Wojciech Sagan i Zbigniew Snopkiewicz pozostali na swoich stanowiskach" - powiedział Grzegorczyk. Dodał, że "nie powołano nowych członków zarządu, zostaną oni wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym".

Te decyzje to efekt zapowiadanych w "Siarkopolu" przez władze spółki zwolnień grupowych.



We wtorek przedstawiciele związków zawodowych w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie poinformowali, że w połowie listopada otrzymali do zaopiniowania pismo od zarządu spółki z informacją dotyczącą m.in. planowanych zwolnień - do 250 osób.

Jak przekazywał we wtorek prezes Szuladziński, planowane ograniczenie produkcji łączące się z możliwymi zwolnieniami w 2020 r. wynikało z trudnej sytuacji na światowym rynku siarki - a zwolnienia na dużą skalę nie byłyby konieczne, jeśli poprawi się koniunktura i jeśli udałoby się dojść do porozumienia, co do kwestii przywilejów płacowych z pracownikami.