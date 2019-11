Prezes "Siarkopolu" zaprzecza planom zwolnień grupowych

Prezes "Siarkopolu" w Grzybowie (Świętokrzyskie) Trajan Szuladziński "stanowczo" zaprzeczył, by zarząd rozważał "uruchomienie procedury zwolnień grupowych." Zwolnienie do 250 osób groziło firmie w związku z zamiarami ograniczenia produkcji.

Co o sprawie sądzą związkowcy?

Politycy lokalni chcą odegrać rolę w sprawie "Siarkopolu"

Związkowcy krytycznie odnosili się do tych planów. Zalewski wyjaśniał wcześniej, że pracownicy nie negowali sytuacji związanej z niską opłacalność eksportu siarki (chodzi o jej transport do Maroka, gdzie trafia połowa produkcji). Wskazał, że firma jest jednak w lepszej sytuacji finansowej, niż podczas poprzednich kryzysów siarkowych - posiada na kapitale zapasowym i rezerwowym ok. 250 mln zł, a na zakładowym - 60 mln zł.Związkowcy z pięciu organizacji związkowych z zakładu uważają, że firma jest źle zarządzana. W tym miesiącu wystosowali pismo w tej sprawie do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka SasinaWg informacji Zalewskiego na niedzielę zostanie zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty "Siarkopol". Związkowcy oczekują, że prezes i wiceprezes zostaną odwołani z czteroosobowego zarządu spółki. Ich zdaniem nie radzą sobie oni z zarządzaniem firmą.W działania związane z obroną miejsc pracy w grzybowskim "Siarkopolu" zaangażowali się świętokrzyscy parlamentarzyści PiS i SLD.Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1966 r. i są obecnie największym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma zatrudnia obecnie ponad 820 osób.Przedsiębiorstwo z siedzibą w Grzybowie k. Staszowa, w skład którego wchodzi m. in. kopalnia w Osieku (surowiec jest tu wydobywany metodą podziemnego wytopu siarki), w 2013 r. zostało sprywatyzowane i przejęte przez Grupę Azoty.Firma oferuje produkty pochodzenia siarkowego, takie jak: siarka płynna, granulowana, nierozpuszczalna, mielona i pastylkowana. Zakład należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport stanowi ok. 80 proc. jej rocznych obrotów.Grupa Azoty S.A. to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Skarb Państwa ma w niej 33 proc. udziałów. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.