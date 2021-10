Prezes Synthosa: Jest nadzieja, że szaleństwo cenowe spowolni

Synthos - światowy gracz na rynku kauczuków syntetycznych - jak każda dzisiaj firma musi sobie radzić z zakłóceniem łańcuchów dostaw i gwałtownie rosnącymi cenami surowców i materiałów. - Pojawiają się już pierwsze sygnały, że znajdujemy się na tzw. górce, więc jest nadzieja, że to szaleństwo cenowe spowolni, a sytuacja wkrótce się ustabilizuje – ocenił w rozmowie z WNP.PL Zbigniew Warmuz, prezes Synthosa.

- Poprzedni plan inwestycyjny przez cały czas konsekwentnie realizujemy. Budujemy instalację do produkcji biobutadienu, w Oświęcimiu powstaje blok parowo-gazowy CCGT, realizowana jest także inwestycja związana z nową instalacją do produkcji materiałów izolacyjnych, a kolejna do produkcji dyspersji. Rozbudowujemy także instalację do produkcji kauczuku w Czechach. Co warte podkreślenia, nasz plan inwestycyjny ewoluował - został poszerzony chociażby o akwizycję zakładu kauczuków syntetycznych w Niemczech od firmy Trinseo. Tylko ta inwestycja to wydatek rzędu ok. 0,5 mld dolarów. Sam ten projekt zatem w dużym stopniu podwyższa wartość naszego programu inwestycyjnego, który do 2025 roku będzie wynosił ponad 5 mld zł – podkreślił prezes Synthosu.Wśród inwestycji są również działania związane z transformacją energetyczną. Jak wskazał Zbigniew Warmuz, to proces, który w Synthosie przebiega dwutorowo.- Po pierwsze w taki sposób pracujemy nad rozwojem naszych produktów, by zapewnić ich zrównoważony charakter, choćby w zakresie ich pozytywnego wpływu na proces oszczędzania energii. Mam tutaj na myśli nie tylko materiały izolacyjne dla budownictwa, ale również kauczuki.Zobacz też: Nowa instalacja Synthosu Drugi kierunek naszego działania jest powszechnie znany – oszczędzanie energii i ograniczanie emisji wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Ważną kwestią jest dla nas również recykling. W tym obszarze realizujemy programy, na które przeznaczamy bardzo duże środki – powiedział prezes Synthosu.Jak wskazał, Synthos do 2030 r. zamierza całkowicie zrezygnować ze zużycia węgla. Ciepłownia w Oświęcimiu jest w tej chwili przebudowywana na gaz ziemny.- W długiej perspektywie nie da się zapewnić stabilnych dostaw energii w oparciu o źródła wiatrowe i słoneczne, dlatego zaangażowaliśmy się w budowę małych, modułowych reaktorów jądrowych. Uważam, że obecnie nie ma lepszej i stabilniejszej technologii niż energetyka jądrowa, która jest praktycznie bezemisyjna – zaznaczył.- W zakresie projektu atomowego znajdujemy się obecnie na etapie feasibility study, czyli początkowym etapie opracowania technologii. Etap ten obejmuje również rozmowy z Polską Agencją Atomistyki. Poszukujemy też lokalizacji dla naszych inwestycji, bo to kluczowa kwestia nie tylko ze względów społecznych, ale także ze względów infrastrukturalnych. Taką instalację trzeba ulokować w miejscu, gdzie mamy zagwarantowany dostęp do infrastruktury, która odprowadzi lub skonsumuje wyprodukowaną przez nas energię. Stąd rozmowy z ZE PAK i pomysł, by taki reaktor ulokować m.in. w Pątnowie – wskazał Zbigniew Warmuz.